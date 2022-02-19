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СМИ: Джонсон ответил на вопросы полиции по поводу вечеринок в локдаун
СМИ: Джонсон ответил на вопросы полиции по поводу вечеринок в локдаун - РИА Новости, 19.02.2022
СМИ: Джонсон ответил на вопросы полиции по поводу вечеринок в локдаун
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на вопросы полиции Лондона по поводу вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна, сообщил телеканал Sky... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T03:56
2022-02-19T03:56
2022-02-19T05:12
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на вопросы полиции Лондона по поводу вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна, сообщил телеканал Sky News.Ранее Скотленд-Ярд сообщил, что полиция Лондона начнет связываться с людьми, которые могли принимать участие в вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна.Представитель британского премьера заявил телеканалу, что Джонсон вернул документ, в котором были вопросы от полиции.Телеканал отмечает, что у Джонсона было семь дней для того, чтобы ответить на вопросы, которые отправили ему в прошлую пятницу.Британский премьер оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.Ранее канцелярия премьера опубликовала отчет по итогам внутренней проверки, проведённой старшей госслужащей Сью Грей. Проверка показала, что некоторые "собрания" на Даунинг-стрит проводились в нарушение действовавших на тот момент санитарных правил. Расследованием теперь занимается полиция Лондона. Сам Джонсон после публикации доклада в очередной раз отказался уходить в отставку и призвал дождаться результатов расследования.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, лондон, великобритания
03:56 19.02.2022 (обновлено: 05:12 19.02.2022)
СМИ: Джонсон ответил на вопросы полиции по поводу вечеринок в локдаун
Sky News: Джонсон ответил на вопросы полиции Лондона по поводу вечеринок на Даунинг-стрит
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на вопросы полиции Лондона по поводу вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна, сообщил
телеканал Sky News.
Ранее Скотленд-Ярд сообщил, что полиция Лондона
начнет связываться с людьми, которые могли принимать участие в вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна.
Представитель британского премьера заявил телеканалу, что Джонсон вернул документ, в котором были вопросы от полиции.
Телеканал отмечает, что у Джонсона было семь дней для того, чтобы ответить на вопросы, которые отправили ему в прошлую пятницу.
Британский премьер оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.
Ранее канцелярия премьера опубликовала отчет по итогам внутренней проверки, проведённой старшей госслужащей Сью Грей. Проверка показала, что некоторые "собрания" на Даунинг-стрит проводились в нарушение действовавших на тот момент санитарных правил. Расследованием теперь занимается полиция Лондона. Сам Джонсон после публикации доклада в очередной раз отказался уходить в отставку и призвал дождаться результатов расследования.