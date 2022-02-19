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СМИ: Джонсон ответил на вопросы полиции по поводу вечеринок в локдаун
СМИ: Джонсон ответил на вопросы полиции по поводу вечеринок в локдаун - РИА Новости, 19.02.2022
СМИ: Джонсон ответил на вопросы полиции по поводу вечеринок в локдаун
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на вопросы полиции Лондона по поводу вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна, сообщил телеканал Sky... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T03:56
2022-02-19T05:12
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на вопросы полиции Лондона по поводу вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна, сообщил телеканал Sky News.Ранее Скотленд-Ярд сообщил, что полиция Лондона начнет связываться с людьми, которые могли принимать участие в вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна.Представитель британского премьера заявил телеканалу, что Джонсон вернул документ, в котором были вопросы от полиции.Телеканал отмечает, что у Джонсона было семь дней для того, чтобы ответить на вопросы, которые отправили ему в прошлую пятницу.Британский премьер оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.Ранее канцелярия премьера опубликовала отчет по итогам внутренней проверки, проведённой старшей госслужащей Сью Грей. Проверка показала, что некоторые "собрания" на Даунинг-стрит проводились в нарушение действовавших на тот момент санитарных правил. Расследованием теперь занимается полиция Лондона. Сам Джонсон после публикации доклада в очередной раз отказался уходить в отставку и призвал дождаться результатов расследования.
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в мире, лондон, великобритания
03:56 19.02.2022 (обновлено: 05:12 19.02.2022)
 
СМИ: Джонсон ответил на вопросы полиции по поводу вечеринок в локдаун

Sky News: Джонсон ответил на вопросы полиции Лондона по поводу вечеринок на Даунинг-стрит

© AP Photo / Justin TallisПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / Justin Tallis
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на вопросы полиции Лондона по поводу вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна, сообщил телеканал Sky News.
Ранее Скотленд-Ярд сообщил, что полиция Лондона начнет связываться с людьми, которые могли принимать участие в вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна.
Представитель британского премьера заявил телеканалу, что Джонсон вернул документ, в котором были вопросы от полиции.
Телеканал отмечает, что у Джонсона было семь дней для того, чтобы ответить на вопросы, которые отправили ему в прошлую пятницу.
Британский премьер оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.
Ранее канцелярия премьера опубликовала отчет по итогам внутренней проверки, проведённой старшей госслужащей Сью Грей. Проверка показала, что некоторые "собрания" на Даунинг-стрит проводились в нарушение действовавших на тот момент санитарных правил. Расследованием теперь занимается полиция Лондона. Сам Джонсон после публикации доклада в очередной раз отказался уходить в отставку и призвал дождаться результатов расследования.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 16:47В мире
Джонсон отказался уйти в отставку на фоне скандала с вечеринками
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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