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Антонов прокомментировал вбросы США об эвакуации граждан из Донбасса

Антонов прокомментировал вбросы США об эвакуации граждан из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022

Антонов прокомментировал вбросы США об эвакуации граждан из Донбасса

Авторам вброса из США об эвакуации жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик следует лично посетить Донбасс, заявил посол России в... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T07:17

2022-02-19T07:17

2022-02-19T07:36

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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Авторам вброса из США об эвакуации жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик следует лично посетить Донбасс, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Ранее официальный представитель Госдепа заявил РИА Новости, что США рассматривают сообщения об эвакуации и взрывах в Донбассе как предлог для начала операции "под чужим флагом" против Украины.Дипломат назвал подобные заявления "очередным витком американской дезинформационной кампании против России"."Авторам этих утверждений следовало бы лично посетить Донбасс и ознакомиться с трагическими последствиями "военной помощи", оказываемой Украине Соединенными Штатами и их союзниками", - отметил Антонов.Ранее руководство ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773707017.html

https://ria.ru/20220219/kiberataki-1773717034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, сша, днр, лнр