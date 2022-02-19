https://ria.ru/20220219/vbrosy-1773718790.html
Антонов прокомментировал вбросы США об эвакуации граждан из Донбасса
Антонов прокомментировал вбросы США об эвакуации граждан из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022
Антонов прокомментировал вбросы США об эвакуации граждан из Донбасса
Авторам вброса из США об эвакуации жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик следует лично посетить Донбасс, заявил посол России в... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T07:17
2022-02-19T07:17
2022-02-19T07:36
обострение ситуации в днр и лнр
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сша
днр
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Авторам вброса из США об эвакуации жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик следует лично посетить Донбасс, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Ранее официальный представитель Госдепа заявил РИА Новости, что США рассматривают сообщения об эвакуации и взрывах в Донбассе как предлог для начала операции "под чужим флагом" против Украины.Дипломат назвал подобные заявления "очередным витком американской дезинформационной кампании против России"."Авторам этих утверждений следовало бы лично посетить Донбасс и ознакомиться с трагическими последствиями "военной помощи", оказываемой Украине Соединенными Штатами и их союзниками", - отметил Антонов.Ранее руководство ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
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07:17 19.02.2022 (обновлено: 07:36 19.02.2022)
Антонов прокомментировал вбросы США об эвакуации граждан из Донбасса
Посол Антонов призвал авторов вбросов из США об эвакуации жителей Донбасса поехать туда
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости.
Авторам вброса из США об эвакуации жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик следует лично посетить Донбасс, заявил
посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Ранее официальный представитель Госдепа заявил РИА Новости, что США рассматривают сообщения об эвакуации и взрывах в Донбассе как предлог для начала операции "под чужим флагом" против Украины.
"Особое недоумение вызывает новый "вброс" со стороны американских официальных представителей относительно эвакуации граждан с территории ЛНР и ДНР. Наша готовность принять у себя дома мирных жителей Донбасса, опасающихся за свою жизнь, воспринимается Вашингтоном как элемент пропаганды, направленной на оправдание "неминуемого вторжения" на Украину", - говорится в заявлении Антонова, которое опубликовало российское посольство.
Дипломат назвал подобные заявления "очередным витком американской дезинформационной кампании против России".
"Авторам этих утверждений следовало бы лично посетить Донбасс
и ознакомиться с трагическими последствиями "военной помощи", оказываемой Украине
Соединенными Штатами и их союзниками", - отметил Антонов.
Ранее руководство ДНР
и ЛНР
объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область
в связи с угрозой вторжения Украины
. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский
в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе
, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.