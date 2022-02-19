https://ria.ru/20220219/uragan-1773772490.html

В Калининграде несколько улиц оказались обесточены из-за урагана

В Калининграде несколько улиц оказались обесточены из-за урагана - РИА Новости, 19.02.2022

В Калининграде несколько улиц оказались обесточены из-за урагана

Очередной мощный циклон с порывами ветра до 27 м/с повалил в Калининграде 43 дерева, повредил 11 автомобилей, обесточил несколько улиц, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:27

2022-02-19T14:27

2022-02-19T16:37

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калининградская область

калининград

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КАЛИНИНГРАД,19 фев – РИА Новости. Очередной мощный циклон с порывами ветра до 27 м/с повалил в Калининграде 43 дерева, повредил 11 автомобилей, обесточил несколько улиц, рассказали РИА Новости в пресс-службе городской администрации."По информации единой дежурно-диспетчерской службы всего упало 43 дерева, повреждены 11 автомобилей. Также зелёные насаждения повредили провода городского освещения на нескольких улицах. Всего отключили более 700 светоточек. Подтоплен проезд Прегольский и улица Ручейная", - рассказали в мэрии.По сообщениям в соцсетях, в одном из дворов упавшее дерево придавило сразу четыре автомобиля, припаркованных около дома.Калининградский зоопарк закрыт для посетителей из-за риска падения веток старых деревьев во время шторма.По информации онлайн-табло Калининградского аэропорта Храброво, задерживается 3 рейса.Региональное управление МЧС объявило накануне предупреждение о сильном шторме с порывами ветра до 25-27 метров в секунду.

https://radiosputnik.ria.ru/20220115/uragan-1767984745.html

калининградская область

калининград

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, калининград