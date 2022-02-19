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В Калининграде несколько улиц оказались обесточены из-за урагана
В Калининграде несколько улиц оказались обесточены из-за урагана - РИА Новости, 19.02.2022
В Калининграде несколько улиц оказались обесточены из-за урагана
Очередной мощный циклон с порывами ветра до 27 м/с повалил в Калининграде 43 дерева, повредил 11 автомобилей, обесточил несколько улиц, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:27
2022-02-19T16:37
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининградская область
калининград
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КАЛИНИНГРАД,19 фев – РИА Новости. Очередной мощный циклон с порывами ветра до 27 м/с повалил в Калининграде 43 дерева, повредил 11 автомобилей, обесточил несколько улиц, рассказали РИА Новости в пресс-службе городской администрации."По информации единой дежурно-диспетчерской службы всего упало 43 дерева, повреждены 11 автомобилей. Также зелёные насаждения повредили провода городского освещения на нескольких улицах. Всего отключили более 700 светоточек. Подтоплен проезд Прегольский и улица Ручейная", - рассказали в мэрии.По сообщениям в соцсетях, в одном из дворов упавшее дерево придавило сразу четыре автомобиля, припаркованных около дома.Калининградский зоопарк закрыт для посетителей из-за риска падения веток старых деревьев во время шторма.По информации онлайн-табло Калининградского аэропорта Храброво, задерживается 3 рейса.Региональное управление МЧС объявило накануне предупреждение о сильном шторме с порывами ветра до 25-27 метров в секунду.
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калининградская область
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, калининград
14:27 19.02.2022 (обновлено: 16:37 19.02.2022)
 
В Калининграде несколько улиц оказались обесточены из-за урагана

В Калининграде мощный ураган повалил 43 дерева, повредил машины и обесточил несколько улиц

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкУровень реки Преголи поднялся в результате непогоды в Калининграде
Уровень реки Преголи поднялся в результате непогоды в Калининграде - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Уровень реки Преголи поднялся в результате непогоды в Калининграде
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД,19 фев – РИА Новости. Очередной мощный циклон с порывами ветра до 27 м/с повалил в Калининграде 43 дерева, повредил 11 автомобилей, обесточил несколько улиц, рассказали РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
"По информации единой дежурно-диспетчерской службы всего упало 43 дерева, повреждены 11 автомобилей. Также зелёные насаждения повредили провода городского освещения на нескольких улицах. Всего отключили более 700 светоточек. Подтоплен проезд Прегольский и улица Ручейная", - рассказали в мэрии.
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По сообщениям в соцсетях, в одном из дворов упавшее дерево придавило сразу четыре автомобиля, припаркованных около дома.
Калининградский зоопарк закрыт для посетителей из-за риска падения веток старых деревьев во время шторма.
По информации онлайн-табло Калининградского аэропорта Храброво, задерживается 3 рейса.
Региональное управление МЧС объявило накануне предупреждение о сильном шторме с порывами ветра до 25-27 метров в секунду.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Калининградская областьКалининград
 
 
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