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На Украину прибыл второй самолет с военной помощью Канады
На Украину прибыл второй самолет с военной помощью Канады - РИА Новости, 19.02.2022
На Украину прибыл второй самолет с военной помощью Канады
Украина получила в субботу военную помощь от Канады - винтовки, автоматы с оптическими прицелами и снаряжение, сообщил глава украинского минобороны Алексей... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T23:06
2022-02-19T23:06
дмитрий песков
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нато
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украина
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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Украина получила в субботу военную помощь от Канады - винтовки, автоматы с оптическими прицелами и снаряжение, сообщил глава украинского минобороны Алексей Резников."Сегодня мы получили военную помощь в виде снайперских винтовок, автоматических винтовок, пулеметов с оптическими средствами прицеливания, пистолетов, приборов ночного видения и наблюдения и военного снаряжения. Благодарю наших партнеров и друзей за это важное и своевременное решение", - цитирует Резникова пресс-служба минобороны.Это уже второй рейс с военной помощью от Канады, первый прибыл 4 февраля. По данным минобороны, ожидается, что в ближайшее время будут выполнены еще несколько рейсов.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
https://radiosputnik.ria.ru/20220218/klichko-1773660071.html
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Дарья Буймова
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дмитрий песков, россия, чехия, франция, нато, в мире, украина, канада
23:06 19.02.2022
 
На Украину прибыл второй самолет с военной помощью Канады

На Украину прибыл второй самолет с винтовками, автоматами и снаряжением из Канады

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь
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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Украина получила в субботу военную помощь от Канады - винтовки, автоматы с оптическими прицелами и снаряжение, сообщил глава украинского минобороны Алексей Резников.
"Сегодня мы получили военную помощь в виде снайперских винтовок, автоматических винтовок, пулеметов с оптическими средствами прицеливания, пистолетов, приборов ночного видения и наблюдения и военного снаряжения. Благодарю наших партнеров и друзей за это важное и своевременное решение", - цитирует Резникова пресс-служба минобороны.
Это уже второй рейс с военной помощью от Канады, первый прибыл 4 февраля. По данным минобороны, ожидается, что в ближайшее время будут выполнены еще несколько рейсов.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 19:17В мире
Кличко лично попросил главу МИД ФРГ поставить Украине оружие
При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
Украинские военные во время учений в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 15:19
СМИ: Нидерланды поставят на Украину оружие
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Дмитрий ПесковРоссияЧехияФранцияНАТОВ миреУкраинаКанада
 
 
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