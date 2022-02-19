https://ria.ru/20220219/ukraina-1773840611.html

На Украину прибыл второй самолет с военной помощью Канады

На Украину прибыл второй самолет с военной помощью Канады - РИА Новости, 19.02.2022

На Украину прибыл второй самолет с военной помощью Канады

Украина получила в субботу военную помощь от Канады - винтовки, автоматы с оптическими прицелами и снаряжение, сообщил глава украинского минобороны Алексей... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T23:06

2022-02-19T23:06

2022-02-19T23:06

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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Украина получила в субботу военную помощь от Канады - винтовки, автоматы с оптическими прицелами и снаряжение, сообщил глава украинского минобороны Алексей Резников."Сегодня мы получили военную помощь в виде снайперских винтовок, автоматических винтовок, пулеметов с оптическими средствами прицеливания, пистолетов, приборов ночного видения и наблюдения и военного снаряжения. Благодарю наших партнеров и друзей за это важное и своевременное решение", - цитирует Резникова пресс-служба минобороны.Это уже второй рейс с военной помощью от Канады, первый прибыл 4 февраля. По данным минобороны, ожидается, что в ближайшее время будут выполнены еще несколько рейсов.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/klichko-1773660071.html

https://ria.ru/20220218/ukraina-1773581538.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий песков, россия, чехия, франция, нато, в мире, украина, канада