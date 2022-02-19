https://ria.ru/20220219/ukraina-1773820668.html

Зеленский призвал Запад создать для Украины фонд устойчивости

Зеленский призвал Запад создать для Украины фонд устойчивости - РИА Новости, 19.02.2022

Зеленский призвал Запад создать для Украины фонд устойчивости

Президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене призвал западные страны к созданию для Украины фонда устойчивости и восстановления. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T20:10

2022-02-19T20:10

2022-02-19T20:10

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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене призвал западные страны к созданию для Украины фонда устойчивости и восстановления."Необходимо создать фонд стойкости и восстановления нашего государства и программу ленд-лиза, предоставить Украине новое вооружение, технику, оборудование для нашей армии, выработать эффективный пакет превентивных санкций для сдерживания российской агрессии", - сказал Зеленский, выступая на конференции по безопасности в субботу.По его словам, Западу также необходимо гарантировать Украине интеграцию в энергетический рынок ЕС, так как газопровод "Северный поток 2" уже сейчас якобы используется как "оружие" против Украины и Европы.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220219/donbass-1773818630.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

игорь конашенков, владимир путин, европа, россия, москва, нато, северный поток — 2, в мире