Зеленский призвал Запад создать для Украины фонд устойчивости
Президент Зеленский призвал Запад создать для Украины фонд устойчивости и восстановления
© REUTERS / Andreas GebertПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене призвал западные страны к созданию для Украины фонда устойчивости и восстановления.
"Необходимо создать фонд стойкости и восстановления нашего государства и программу ленд-лиза, предоставить Украине новое вооружение, технику, оборудование для нашей армии, выработать эффективный пакет превентивных санкций для сдерживания российской агрессии", - сказал Зеленский, выступая на конференции по безопасности в субботу.
По его словам, Западу также необходимо гарантировать Украине интеграцию в энергетический рынок ЕС, так как газопровод "Северный поток 2" уже сейчас якобы используется как "оружие" против Украины и Европы.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Опубликовано: Дарья Буймова