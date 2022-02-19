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Зеленский призвал Запад создать для Украины фонд устойчивости
Зеленский призвал Запад создать для Украины фонд устойчивости - РИА Новости, 19.02.2022
Зеленский призвал Запад создать для Украины фонд устойчивости
Президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене призвал западные страны к созданию для Украины фонда устойчивости и восстановления. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T20:10
2022-02-19T20:10
игорь конашенков
владимир путин
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россия
москва
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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене призвал западные страны к созданию для Украины фонда устойчивости и восстановления."Необходимо создать фонд стойкости и восстановления нашего государства и программу ленд-лиза, предоставить Украине новое вооружение, технику, оборудование для нашей армии, выработать эффективный пакет превентивных санкций для сдерживания российской агрессии", - сказал Зеленский, выступая на конференции по безопасности в субботу.По его словам, Западу также необходимо гарантировать Украине интеграцию в энергетический рынок ЕС, так как газопровод "Северный поток 2" уже сейчас якобы используется как "оружие" против Украины и Европы.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
https://radiosputnik.ria.ru/20220219/donbass-1773818630.html
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Дарья Буймова
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игорь конашенков, владимир путин, европа, россия, москва, нато, северный поток — 2, в мире
20:10 19.02.2022
 
Зеленский призвал Запад создать для Украины фонд устойчивости

Президент Зеленский призвал Запад создать для Украины фонд устойчивости и восстановления

© REUTERS / Andreas GebertПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Andreas Gebert
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене призвал западные страны к созданию для Украины фонда устойчивости и восстановления.
"Необходимо создать фонд стойкости и восстановления нашего государства и программу ленд-лиза, предоставить Украине новое вооружение, технику, оборудование для нашей армии, выработать эффективный пакет превентивных санкций для сдерживания российской агрессии", - сказал Зеленский, выступая на конференции по безопасности в субботу.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 19:36В мире
Зеленский пригрозил отказом Украины от безъядерного статуса
По его словам, Западу также необходимо гарантировать Украине интеграцию в энергетический рынок ЕС, так как газопровод "Северный поток 2" уже сейчас якобы используется как "оружие" против Украины и Европы.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 18:40В мире
Зеленский предложил созвать саммит Совбеза ООН по безопасности
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Игорь КонашенковВладимир ПутинЕвропаРоссияМоскваНАТОСеверный поток — 2В мире
 
 
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