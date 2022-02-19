https://ria.ru/20220219/ukraina-1773815514.html

Главы МИД G7 выразили обеспокоенность ситуацией вокруг Украины

Главы МИД G7 выразили обеспокоенность ситуацией вокруг Украины - РИА Новости, 19.02.2022

Главы МИД G7 выразили обеспокоенность ситуацией вокруг Украины

Главы МИД G7 по-прежнему глубоко обеспокоены ситуацией вокруг Украины, призывают Россию идти по пути дипломатии, говорится в заявлении глав МИД стран G7 по... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T19:19

2022-02-19T19:19

2022-02-19T19:34

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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Главы МИД G7 по-прежнему глубоко обеспокоены ситуацией вокруг Украины, призывают Россию идти по пути дипломатии, говорится в заявлении глав МИД стран G7 по итогам встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности."Мы, министры иностранных дел G7 - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, - а также Верховный представитель Европейского Союза, по-прежнему глубоко обеспокоены угрожающим наращиванием военной мощи, которым занимается Россия вокруг Украины, в незаконно аннексированном Крыму и в Белоруссии. Безосновательная и необоснованная концентрация сил России, крупнейшая мобилизация на европейском континенте со времен окончания холодной войны, бросает вызов глобальной безопасности и международному порядку", - говорится в заявлении, распространенном МИД ФРГ."Призываем Россию идти по пути дипломатии, разрядить напряженность, отвести в значительном объеме силы от границ Украины и полностью соблюдать международные обязательства, включая снижение рисков и прозрачность военных действий", - говорится в документе.Подчеркивается, что в "семерке" высоко оценивают "возобновленный диалог ОБСЕ по вопросам европейской безопасности, инициированный Польшей в качестве действующего председателя ОБСЕ", выражают "глубокую надежду на конструктивное участие России" в нем."Участившиеся в последние дни нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения вызывают серьезную обеспокоенность. Мы осуждаем применение тяжелых вооружений и неизбирательные обстрелы жилых районов, это является явным нарушением минских соглашений", - говорится заявлений по итогам встречи министров на полях Мюнхенской конференции по безопасности.Главы МИД G7 также осудили "продолжающуюся выдачу Россией российских паспортов жителям неподконтрольных правительству территорий Украины", так как "это явно противоречит духу минских соглашений".Главы МИД G7 призвали российские власти серьезно относится к словам президента Украины Владимира Зеленского, о приверженности страны минским соглашениям, говорится в совместном заявлении по итогам встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности.Они отметили "публичные заявления" Зеленского, "в которых он подчеркнул твердую приверженность Украины минским соглашениям и готовность внести конструктивный вклад в процесс".Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам переговоров с Зеленским 14 февраля заявил, что тот обещал предоставить для обсуждения в минском формате проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине. Зеленский эти слова на совместной с Шольцем пресс-конференции не прокомментировал.Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения.Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.Генсек ОБСЕ Хельга Шмид приветствовала заявления Путина и Байдена по итогам саммита в Женеве о необходимости выполнения минских соглашений для решения украинского кризиса.Байден еще в 2015 году, будучи вице-президентом, заявил в ходе визита в Киев, что альтернативы минским соглашениям нет, и только придерживаясь их, можно добиться урегулирования конфликта в Донбассе. При этом он призвал стороны выполнить обязательства, взятые на себя в рамках минских договоренностей.Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в январе 2022 года, что минские соглашения включают ряд очевидных шагов, которые должны предпринять обе стороны. Он заявил, что Украина выполнила или начала выполнять многие из них, но есть и такие, за которые она еще не взялась.

https://ria.ru/20220219/ukraina-1773799538.html

https://ria.ru/20220219/germaniya-1773785833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, италия, россия, франция, нато, мид германии, g7, санкции в отношении россии