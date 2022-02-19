https://ria.ru/20220219/ukraina-1773812624.html

Персонал офисов НАТО на Украине перевели во Львов и Брюссель

Персонал офисов НАТО на Украине перевели во Львов и Брюссель - РИА Новости, 19.02.2022

Персонал офисов НАТО на Украине перевели во Львов и Брюссель

Офисы НАТО на Украине продолжают работать, но персонал переведен во Львов и Брюссель, сообщил РИА Новости представитель альянса. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T18:52

2022-02-19T18:52

2022-02-19T18:52

обострение ситуации в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Офисы НАТО на Украине продолжают работать, но персонал переведен во Львов и Брюссель, сообщил РИА Новости представитель альянса."НАТО и ее страны-члены очень внимательно следят и оценивают ситуацию, а также продолжают принимать все необходимые меры. Безопасность нашего персонала имеет первостепенное значение, поэтому сотрудники были переведены во Львов и Брюссель. Офисы НАТО на Украине продолжают функционировать", - сказал собеседник агентства.Альянс продолжает призывать Россию к деэскалации, добавил он.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220215/diplomaty-1772845799.html

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львов

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

игорь конашенков, владимир путин, львов, россия, москва, нато, в мире