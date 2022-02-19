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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/ukraina-1773812624.html
Персонал офисов НАТО на Украине перевели во Львов и Брюссель
Персонал офисов НАТО на Украине перевели во Львов и Брюссель - РИА Новости, 19.02.2022
Персонал офисов НАТО на Украине перевели во Львов и Брюссель
Офисы НАТО на Украине продолжают работать, но персонал переведен во Львов и Брюссель, сообщил РИА Новости представитель альянса. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T18:52
2022-02-19T18:52
обострение ситуации в днр и лнр
игорь конашенков
владимир путин
львов
россия
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нато
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Офисы НАТО на Украине продолжают работать, но персонал переведен во Львов и Брюссель, сообщил РИА Новости представитель альянса."НАТО и ее страны-члены очень внимательно следят и оценивают ситуацию, а также продолжают принимать все необходимые меры. Безопасность нашего персонала имеет первостепенное значение, поэтому сотрудники были переведены во Львов и Брюссель. Офисы НАТО на Украине продолжают функционировать", - сказал собеседник агентства.Альянс продолжает призывать Россию к деэскалации, добавил он.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220215/diplomaty-1772845799.html
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Дарья Буймова
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игорь конашенков, владимир путин, львов, россия, москва, нато, в мире
18:52 19.02.2022
 
Персонал офисов НАТО на Украине перевели во Львов и Брюссель

Персонал офисов НАТО на Украине перевели во Львов и Брюссель, они продолжают работу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание посольства США в Киеве. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Офисы НАТО на Украине продолжают работать, но персонал переведен во Львов и Брюссель, сообщил РИА Новости представитель альянса.
"НАТО и ее страны-члены очень внимательно следят и оценивают ситуацию, а также продолжают принимать все необходимые меры. Безопасность нашего персонала имеет первостепенное значение, поэтому сотрудники были переведены во Львов и Брюссель. Офисы НАТО на Украине продолжают функционировать", - сказал собеседник агентства.
Здание посольства Великобритании в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 10:19
Великобритания перевела часть своих дипломатов из Киева во Львов
Альянс продолжает призывать Россию к деэскалации, добавил он.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Здание посольства Великобритании в Киеве, с которого был снят государственный флаг - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 06:36
В Раде высмеяли переезд западных посольств во Львов
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРИгорь КонашенковВладимир ПутинЛьвовРоссияМоскваНАТОВ мире
 
 
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