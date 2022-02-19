Персонал офисов НАТО на Украине перевели во Львов и Брюссель
Персонал офисов НАТО на Украине перевели во Львов и Брюссель, они продолжают работу
Здание посольства США в Киеве. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Офисы НАТО на Украине продолжают работать, но персонал переведен во Львов и Брюссель, сообщил РИА Новости представитель альянса.
"НАТО и ее страны-члены очень внимательно следят и оценивают ситуацию, а также продолжают принимать все необходимые меры. Безопасность нашего персонала имеет первостепенное значение, поэтому сотрудники были переведены во Львов и Брюссель. Офисы НАТО на Украине продолжают функционировать", - сказал собеседник агентства.
15 февраля, 10:19Великобритания перевела часть своих дипломатов из Киева во Львов
Альянс продолжает призывать Россию к деэскалации, добавил он.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Опубликовано: Дарья Буймова