https://ria.ru/20220219/ukraina-1773807386.html

Зеленский призвал НАТО прояснить позицию по возможному вступлению Украины

Зеленский призвал НАТО прояснить позицию по возможному вступлению Украины - РИА Новости, 19.02.2022

Зеленский призвал НАТО прояснить позицию по возможному вступлению Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Киеву годами говорят об открытых дверях в НАТО, однако в... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T18:12

2022-02-19T18:12

2022-02-19T19:03

в мире

мюнхен

украина

нато

владимир зеленский

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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Киеву годами говорят об открытых дверях в НАТО, однако в действительности показывают, что "посторонним вход воспрещен"."Разве Украина не заслуживает получить честные и прямые ответы? Это касается и НАТО. Нам говорят, что двери открыты, но пока что посторонним вход воспрещен. Если не все члены альянса хотят нас видеть или все члены альянса не хотят нас видеть, скажите честно. Открытые двери - это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами закрытые вопросы", - заявил Зеленский, выступая в Мюнхене. Трансляция велась в Facebook его офиса.

https://ria.ru/20220219/zelenskiy-1773806354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мюнхен, украина, нато, владимир зеленский