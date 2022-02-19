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Зеленский призвал НАТО прояснить позицию по возможному вступлению Украины
Зеленский призвал НАТО прояснить позицию по возможному вступлению Украины - РИА Новости, 19.02.2022
Зеленский призвал НАТО прояснить позицию по возможному вступлению Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Киеву годами говорят об открытых дверях в НАТО, однако в... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T18:12
2022-02-19T19:03
в мире
мюнхен
украина
нато
владимир зеленский
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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Киеву годами говорят об открытых дверях в НАТО, однако в действительности показывают, что "посторонним вход воспрещен"."Разве Украина не заслуживает получить честные и прямые ответы? Это касается и НАТО. Нам говорят, что двери открыты, но пока что посторонним вход воспрещен. Если не все члены альянса хотят нас видеть или все члены альянса не хотят нас видеть, скажите честно. Открытые двери - это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами закрытые вопросы", - заявил Зеленский, выступая в Мюнхене. Трансляция велась в Facebook его офиса.
https://ria.ru/20220219/zelenskiy-1773806354.html
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в мире, мюнхен, украина, нато, владимир зеленский
18:12 19.02.2022 (обновлено: 19:03 19.02.2022)
 
Зеленский призвал НАТО прояснить позицию по возможному вступлению Украины

Зеленский: Киеву говорят, что двери НАТО открыты, но пока "посторонним вход воспрещен"

© REUTERS / Andreas GebertПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Andreas Gebert
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Киеву годами говорят об открытых дверях в НАТО, однако в действительности показывают, что "посторонним вход воспрещен".
"Разве Украина не заслуживает получить честные и прямые ответы? Это касается и НАТО. Нам говорят, что двери открыты, но пока что посторонним вход воспрещен. Если не все члены альянса хотят нас видеть или все члены альянса не хотят нас видеть, скажите честно. Открытые двери - это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами закрытые вопросы", - заявил Зеленский, выступая в Мюнхене. Трансляция велась в Facebook его офиса.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 18:05
Зеленский хочет инициировать саммит при участии Украины, Германии и Турции
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреМюнхенУкраинаНАТОВладимир Зеленский
 
 
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