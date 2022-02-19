https://ria.ru/20220219/ukraina-1773807386.html
Зеленский призвал НАТО прояснить позицию по возможному вступлению Украины
Зеленский призвал НАТО прояснить позицию по возможному вступлению Украины - РИА Новости, 19.02.2022
Зеленский призвал НАТО прояснить позицию по возможному вступлению Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Киеву годами говорят об открытых дверях в НАТО, однако в... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T18:12
2022-02-19T18:12
2022-02-19T19:03
в мире
мюнхен
украина
нато
владимир зеленский
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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Киеву годами говорят об открытых дверях в НАТО, однако в действительности показывают, что "посторонним вход воспрещен"."Разве Украина не заслуживает получить честные и прямые ответы? Это касается и НАТО. Нам говорят, что двери открыты, но пока что посторонним вход воспрещен. Если не все члены альянса хотят нас видеть или все члены альянса не хотят нас видеть, скажите честно. Открытые двери - это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами закрытые вопросы", - заявил Зеленский, выступая в Мюнхене. Трансляция велась в Facebook его офиса.
https://ria.ru/20220219/zelenskiy-1773806354.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мюнхен, украина, нато, владимир зеленский
18:12 19.02.2022 (обновлено: 19:03 19.02.2022)
Зеленский призвал НАТО прояснить позицию по возможному вступлению Украины
Зеленский: Киеву говорят, что двери НАТО открыты, но пока "посторонним вход воспрещен"