https://ria.ru/20220219/ukraina-1773805888.html

СМИ: Байден не планировал заявлять о решении России "атаковать" Украину

СМИ: Байден не планировал заявлять о решении России "атаковать" Украину - РИА Новости, 19.02.2022

СМИ: Байден не планировал заявлять о решении России "атаковать" Украину

Президент США Джо Байден изначально не планировал объявлять в своем выступлении перед журналистами, что, по его мнению, Россия приняла решение "вторгнуться на... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T18:01

2022-02-19T18:01

2022-02-19T19:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден изначально не планировал объявлять в своем выступлении перед журналистами, что, по его мнению, Россия приняла решение "вторгнуться на Украину", сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Ранее Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он, что российский лидер Владимир Путин принял решение "вторгнуться на Украину". На просьбу привести основания для такого заключения, президент США отметил, что у Вашингтона "значительные возможности в разведке"."Байден изначально не планировал объявлять в ходе своей речи в пятницу (по местному времени - ред.), что он считает, что Путин принял решение ("вторгнуться на Украину" - ред.), и это объявление не было включено в подготовленный текст его выступления", - говорится в сообщении телеканала.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины. При этом Песков, отвечая на вопрос журналистов про заявления НАТО об отсутствии признаков деэскалации на границе с Украиной, отметил, что у НАТО имеются проблемы в системе оценки ситуации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, донбасс, джо байден, украина