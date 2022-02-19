https://ria.ru/20220219/ukraina-1773804789.html
Главком ВСУ утверждает, что военные не вели обстрел из артиллерии
Главком ВСУ утверждает, что военные не вели обстрел из артиллерии - РИА Новости, 19.02.2022
Главком ВСУ утверждает, что военные не вели обстрел из артиллерии
Подразделения украинских Объединенных сил на Донбассе не обстреливали из артиллерийских систем ни неподконтрольные территории, ни территорию РФ, заявил в... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T17:46
2022-02-19T17:46
2022-02-19T18:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
донбасс
ростовская область
вооруженные силы украины
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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Подразделения украинских Объединенных сил на Донбассе не обстреливали из артиллерийских систем ни неподконтрольные территории, ни территорию РФ, заявил в субботу главнокомандующий вооруженными силами страны Валерий Залужный."Так, российские СМИ сегодня обнародовали информацию о якобы обстрелах со стороны Украины территорий рядом с населенными пунктами Ростовской области. Подразделения Объединенных сил не производили никаких обстрелов с артиллерийских систем ни оккупированных территорий, ни территории РФ", - написал Залужный в своем Facebook.Саму же информацию о якобы обстрелах территории Ростовской области Вооруженными Силами Украины Залужный назвал "откровенной ложью и провокацией"."Следует отметить, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода на расстоянии более 21 км от линии столкновения, что превышает максимальную дальность стрельбы реактивных систем залпового огня "Град" и 122-мм пушки, находящихся на вооружении ВС Украины", - добавил Залужный.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, украина, донбасс, ростовская область, вооруженные силы украины
17:46 19.02.2022 (обновлено: 18:33 19.02.2022)
Главком ВСУ утверждает, что военные не вели обстрел из артиллерии
Главком ВСУ утверждает, что военные не обстреливали Донбасс и Россию из артиллерии