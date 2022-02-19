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Советник главы МВД Украины заявил, что глава ведомства попал под обстрел

Советник главы МВД Украины заявил, что глава ведомства попал под обстрел - РИА Новости, 19.02.2022

Советник главы МВД Украины заявил, что глава ведомства попал под обстрел

Среди попавших под сегодняшний обстрел на Донбассе оказался глава МВД Украины Денис Монастырский, заявил в субботу советник министра Антон Геращенко. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T17:42

2022-02-19T17:42

2022-02-19T18:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Среди попавших под сегодняшний обстрел на Донбассе оказался глава МВД Украины Денис Монастырский, заявил в субботу советник министра Антон Геращенко.Ранее пресс-секретарь пропрезидентской фракции "Слуга народа" заявила, что во время визита на Донбасс под обстрел попали депутаты Верховной рады и представители зарубежных СМИ, их эвакуировали в укрытие."Министр Внутренних дел Денис Монастырский, группа народных депутатов, а также 25 иностранных журналистов только что попали под минометный обстрел на позиции 30-й бригады. В районе населенного пункта Новолуганское. Журналисты CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America могли воочию убедиться, кто на самом деле готовится к наступлению на мирную Украину", - написал Геращенко в своем Telegram.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина