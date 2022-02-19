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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Советник главы МВД Украины заявил, что глава ведомства попал под обстрел
Советник главы МВД Украины заявил, что глава ведомства попал под обстрел - РИА Новости, 19.02.2022
Советник главы МВД Украины заявил, что глава ведомства попал под обстрел
Среди попавших под сегодняшний обстрел на Донбассе оказался глава МВД Украины Денис Монастырский, заявил в субботу советник министра Антон Геращенко. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T17:42
2022-02-19T18:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Среди попавших под сегодняшний обстрел на Донбассе оказался глава МВД Украины Денис Монастырский, заявил в субботу советник министра Антон Геращенко.Ранее пресс-секретарь пропрезидентской фракции "Слуга народа" заявила, что во время визита на Донбасс под обстрел попали депутаты Верховной рады и представители зарубежных СМИ, их эвакуировали в укрытие."Министр Внутренних дел Денис Монастырский, группа народных депутатов, а также 25 иностранных журналистов только что попали под минометный обстрел на позиции 30-й бригады. В районе населенного пункта Новолуганское. Журналисты CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America могли воочию убедиться, кто на самом деле готовится к наступлению на мирную Украину", - написал Геращенко в своем Telegram.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, украина
17:42 19.02.2022 (обновлено: 18:34 19.02.2022)
 
Советник главы МВД Украины заявил, что глава ведомства попал под обстрел

Советник главы МВД Украины заявил, что глава ведомства Монастырский попал под обстрел

© Фото : Департамент комунікації МВСДенис Монастырский
Денис Монастырский - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© Фото : Департамент комунікації МВС
Денис Монастырский. Архивное фото
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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Среди попавших под сегодняшний обстрел на Донбассе оказался глава МВД Украины Денис Монастырский, заявил в субботу советник министра Антон Геращенко.
Ранее пресс-секретарь пропрезидентской фракции "Слуга народа" заявила, что во время визита на Донбасс под обстрел попали депутаты Верховной рады и представители зарубежных СМИ, их эвакуировали в укрытие.
"Министр Внутренних дел Денис Монастырский, группа народных депутатов, а также 25 иностранных журналистов только что попали под минометный обстрел на позиции 30-й бригады. В районе населенного пункта Новолуганское. Журналисты CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America могли воочию убедиться, кто на самом деле готовится к наступлению на мирную Украину", - написал Геращенко в своем Telegram.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
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