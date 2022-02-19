https://ria.ru/20220219/ukraina-1773799538.html

Страны G7 заявили, что солидарны с Украиной

Страны G7 заявили, что солидарны с Украиной - РИА Новости, 19.02.2022

Страны G7 заявили, что солидарны с Украиной

Министры иностранных дел Большой семерки призвали РФ "не совершать фатальную ошибку", отвести войска от Украины и вступить в переговоры со странами Запада об... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T17:23

2022-02-19T17:23

2022-02-19T20:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

g7

дмитрий кулеба

анналена бербок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771711581_0:0:2825:1590_1920x0_80_0_0_eb28e936933adc3b524a33c5a4e9c7a0.jpg

БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел Большой семерки призвали РФ "не совершать фатальную ошибку", отвести войска от Украины и вступить в переговоры со странами Запада об общей безопасности, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Сегодня мы собрались для срочной встречи, потому что ситуация очень серьезная. Однако история еще не написана. Мы все еще видим легкий выход, и российское правительство должно принять решение искать этот выход. Наше общее послание как членов G7 к России: мы призываем не совершать эту фатальную ошибку, выведите войска, предотвратите урон для Украины и России, давайте вступим в переговоры", - заявила Бербок после встречи министров "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.По ее словам, во встрече принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Страны "семерки" выразили солидарность Украине."Сегодня мы также четко заявили, что было бы ошибочно для России думать, что она может обеспечить свою безопасность, подавляя других. Напротив, если Россия вновь нарушит суверенитет Украины, то она немедленно увидит масштабные последствия - экономические, финансовые, политические, стратегические и личные для тех, кто несет личную ответственность за этот кризис", - заявила Бербок.Она добавила, что министры G7 "встретились сегодня также и для того, чтобы подчеркнуть - это не должно случиться"."Как политики, как матери и отцы, мы несем ответственность за то, чтобы предотвратить катастрофу. Поэтому остаемся готовы к переговорам, мы хотим говорить с Россией об общей безопасности. И мы давно были готовы - как на двусторонней основе, но также в рамках совета НАТО-Россия, ОБСЕ и здесь, в Мюнхене", - заявила Бербок.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с Донецкой и Луганской народными республиками большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, g7, дмитрий кулеба, анналена бербок