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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/ukraina-1773799538.html
Страны G7 заявили, что солидарны с Украиной
Страны G7 заявили, что солидарны с Украиной - РИА Новости, 19.02.2022
Страны G7 заявили, что солидарны с Украиной
Министры иностранных дел Большой семерки призвали РФ "не совершать фатальную ошибку", отвести войска от Украины и вступить в переговоры со странами Запада об... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T17:23
2022-02-19T20:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
g7
дмитрий кулеба
анналена бербок
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел Большой семерки призвали РФ "не совершать фатальную ошибку", отвести войска от Украины и вступить в переговоры со странами Запада об общей безопасности, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Сегодня мы собрались для срочной встречи, потому что ситуация очень серьезная. Однако история еще не написана. Мы все еще видим легкий выход, и российское правительство должно принять решение искать этот выход. Наше общее послание как членов G7 к России: мы призываем не совершать эту фатальную ошибку, выведите войска, предотвратите урон для Украины и России, давайте вступим в переговоры", - заявила Бербок после встречи министров "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.По ее словам, во встрече принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Страны "семерки" выразили солидарность Украине."Сегодня мы также четко заявили, что было бы ошибочно для России думать, что она может обеспечить свою безопасность, подавляя других. Напротив, если Россия вновь нарушит суверенитет Украины, то она немедленно увидит масштабные последствия - экономические, финансовые, политические, стратегические и личные для тех, кто несет личную ответственность за этот кризис", - заявила Бербок.Она добавила, что министры G7 "встретились сегодня также и для того, чтобы подчеркнуть - это не должно случиться"."Как политики, как матери и отцы, мы несем ответственность за то, чтобы предотвратить катастрофу. Поэтому остаемся готовы к переговорам, мы хотим говорить с Россией об общей безопасности. И мы давно были готовы - как на двусторонней основе, но также в рамках совета НАТО-Россия, ОБСЕ и здесь, в Мюнхене", - заявила Бербок.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с Донецкой и Луганской народными республиками большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, россия, g7, дмитрий кулеба, анналена бербок
17:23 19.02.2022 (обновлено: 20:07 19.02.2022)
 
Страны G7 заявили, что солидарны с Украиной

Глава МИД ФРГ Бербок: России грозят последствия, если она "нарушит суверенитет Украины"

© REUTERS / Bernd von JutrczenkaМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Широкино, Донецкая область
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Широкино, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Bernd von Jutrczenka
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Широкино, Донецкая область. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел Большой семерки призвали РФ "не совершать фатальную ошибку", отвести войска от Украины и вступить в переговоры со странами Запада об общей безопасности, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Сегодня мы собрались для срочной встречи, потому что ситуация очень серьезная. Однако история еще не написана. Мы все еще видим легкий выход, и российское правительство должно принять решение искать этот выход. Наше общее послание как членов G7 к России: мы призываем не совершать эту фатальную ошибку, выведите войска, предотвратите урон для Украины и России, давайте вступим в переговоры", - заявила Бербок после встречи министров "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
По ее словам, во встрече принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Страны "семерки" выразили солидарность Украине.
"Сегодня мы также четко заявили, что было бы ошибочно для России думать, что она может обеспечить свою безопасность, подавляя других. Напротив, если Россия вновь нарушит суверенитет Украины, то она немедленно увидит масштабные последствия - экономические, финансовые, политические, стратегические и личные для тех, кто несет личную ответственность за этот кризис", - заявила Бербок.
Она добавила, что министры G7 "встретились сегодня также и для того, чтобы подчеркнуть - это не должно случиться".
"Как политики, как матери и отцы, мы несем ответственность за то, чтобы предотвратить катастрофу. Поэтому остаемся готовы к переговорам, мы хотим говорить с Россией об общей безопасности. И мы давно были готовы - как на двусторонней основе, но также в рамках совета НАТО-Россия, ОБСЕ и здесь, в Мюнхене", - заявила Бербок.
На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с Донецкой и Луганской народными республиками большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияG7Дмитрий КулебаАнналена Бербок
 
 
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