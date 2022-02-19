Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/ukraina-1773798482.html
Глава МИД Франции обсудил с Блинкеном координацию по кризису на Украине
Глава МИД Франции обсудил с Блинкеном координацию по кризису на Украине - РИА Новости, 19.02.2022
Глава МИД Франции обсудил с Блинкеном координацию по кризису на Украине
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что встретился в субботу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсудил координацию по кризису на Украине. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T17:15
2022-02-19T17:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
эдуард басурин
денис пушилин
жан-ив ле дриан
энтони блинкен
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150209/18/1502091817_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b1e5a7c9cb61f5b55a1e10ac71e6159e.jpg
ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что встретился в субботу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсудил координацию по кризису на Украине.Ле Дриан сообщил, что встретился с Блинкеном в субботу утром на полях Конференции по безопасности в Мюнхене."Уверенная координация по российскому кризису, срочность завершения переговоров по возвращению к СВПД с Ираном и по Сахелю", - написал французский министр в своем Twitter по итогам переговоров с коллегой из США.В ночь на субботу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала резкое увеличение количества боевых действий вдоль линии соприкосновения в Донбассе. По данным представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, украинские силовики обстреливают ЛНР из запрещенных минскими соглашениями минометов. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин со своей стороны заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической. На фоне обострения конфликта в ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация.Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
сша
мюнхен
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150209/18/1502091817_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_90770834a05c0febdc6d1ed12e536c17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, эдуард басурин, денис пушилин, жан-ив ле дриан, энтони блинкен, донецкая народная республика, сша, мюнхен, франция, обсе, мюнхенская конференция по безопасности
17:15 19.02.2022
 
Глава МИД Франции обсудил с Блинкеном координацию по кризису на Украине

Глава МИД Франции Ле Дриан обсудил с Блинкеном координацию по кризису на Украине

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГлава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что встретился в субботу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсудил координацию по кризису на Украине.
Ле Дриан сообщил, что встретился с Блинкеном в субботу утром на полях Конференции по безопасности в Мюнхене.
"Уверенная координация по российскому кризису, срочность завершения переговоров по возвращению к СВПД с Ираном и по Сахелю", - написал французский министр в своем Twitter по итогам переговоров с коллегой из США.
В ночь на субботу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала резкое увеличение количества боевых действий вдоль линии соприкосновения в Донбассе. По данным представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, украинские силовики обстреливают ЛНР из запрещенных минскими соглашениями минометов. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин со своей стороны заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической. На фоне обострения конфликта в ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация.
Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийЭдуард БасуринДенис ПушилинЖан-Ив Ле ДрианЭнтони БлинкенДонецкая Народная РеспубликаСШАМюнхенФранцияОБСЕМюнхенская конференция по безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала