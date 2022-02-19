Глава МИД Франции обсудил с Блинкеном координацию по кризису на Украине
Глава МИД Франции Ле Дриан обсудил с Блинкеном координацию по кризису на Украине
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Архивное фото
ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что встретился в субботу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсудил координацию по кризису на Украине.
Ле Дриан сообщил, что встретился с Блинкеном в субботу утром на полях Конференции по безопасности в Мюнхене.
Rencontre ce matin avec @SecBlinken à Munich. Coordination confiante sur la crise russe, l’urgence de conclure les négociations de retour au JCPOA avec l’Iran et sur le Sahel.#MSC2022 @francediplo @francediplo_EN @franceintheus pic.twitter.com/UiBsWzALxS— Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) February 19, 2022
В ночь на субботу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала резкое увеличение количества боевых действий вдоль линии соприкосновения в Донбассе. По данным представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, украинские силовики обстреливают ЛНР из запрещенных минскими соглашениями минометов. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин со своей стороны заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической. На фоне обострения конфликта в ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация.
Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Опубликовано: Дарья Буймова