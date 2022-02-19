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Глава МИД Франции обсудил с Блинкеном координацию по кризису на Украине

Глава МИД Франции обсудил с Блинкеном координацию по кризису на Украине - РИА Новости, 19.02.2022

Глава МИД Франции обсудил с Блинкеном координацию по кризису на Украине

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что встретился в субботу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсудил координацию по кризису на Украине. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T17:15

2022-02-19T17:15

2022-02-19T17:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

эдуард басурин

денис пушилин

жан-ив ле дриан

энтони блинкен

донецкая народная республика

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ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что встретился в субботу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсудил координацию по кризису на Украине.Ле Дриан сообщил, что встретился с Блинкеном в субботу утром на полях Конференции по безопасности в Мюнхене."Уверенная координация по российскому кризису, срочность завершения переговоров по возвращению к СВПД с Ираном и по Сахелю", - написал французский министр в своем Twitter по итогам переговоров с коллегой из США.В ночь на субботу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала резкое увеличение количества боевых действий вдоль линии соприкосновения в Донбассе. По данным представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, украинские силовики обстреливают ЛНР из запрещенных минскими соглашениями минометов. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин со своей стороны заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической. На фоне обострения конфликта в ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация.Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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