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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/ukraina-1773795975.html
В Киеве заявили об отсутствии наступательных планов в Донбассе
В Киеве заявили об отсутствии наступательных планов в Донбассе - РИА Новости, 19.02.2022
В Киеве заявили об отсутствии наступательных планов в Донбассе
Делегация Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе во время консультаций с координатором ОБСЕ заявила об отсутствии планов по... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T16:55
2022-02-19T16:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
алексей резников
родион мирошник
донецкая народная республика
украина
киев
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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Делегация Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе во время консультаций с координатором ОБСЕ заявила об отсутствии планов по наступательным операциям."В ходе консультаций с координатором ОБСЕ в ТКГ украинская сторона заявила об отсутствии каких-либо планов проведения наступательной операции", - говорится в заявлении в Telegram пресс-службы делегации.Отмечается, что в подтверждение этого Украина привела ряд фактов, в частности то, что ВС Украины находятся на своих позициях, ротации подразделений ВСУ не производятся, ударные группировки не создаются, техника и вооружение, отведены согласно минским договоренностям, а численность подразделений ВСУ, находящихся в районе проведения операции в Донбассе, не увеличена. Также в делегации добавили, что вооруженные силы Украины четко придерживаются мер по усилению режима прекращения огня, согласованных в рамках ТКГ 22 июля 2020 года."Деградация безопасности вдоль всей линии разграничения и провокационные заявления и действия на неподконтрольных территориях вызывают озабоченность украинской стороны. Такая эскалация происходит во время Мюнхенской конференции, когда внимание всего мирового сообщества сконцентрировано на вопросах безопасности в Восточной Европе... В ходе двусторонних консультаций Украина еще раз подтвердила свою готовность к безотлагательному обсуждению в рамках Трехсторонней контактной группы ситуации безопасности и путей ее деэскалации", - добавили в делегации.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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Дарья Буймова
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в мире, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, украина, киев, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
16:55 19.02.2022
 
В Киеве заявили об отсутствии наступательных планов в Донбассе

Делегация Киева в контактной группе заявила об отсутствии наступательных планов в Донбассе

© Aleksey FilippovУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
© Aleksey Filippov
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Делегация Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе во время консультаций с координатором ОБСЕ заявила об отсутствии планов по наступательным операциям.
"В ходе консультаций с координатором ОБСЕ в ТКГ украинская сторона заявила об отсутствии каких-либо планов проведения наступательной операции", - говорится в заявлении в Telegram пресс-службы делегации.
Отмечается, что в подтверждение этого Украина привела ряд фактов, в частности то, что ВС Украины находятся на своих позициях, ротации подразделений ВСУ не производятся, ударные группировки не создаются, техника и вооружение, отведены согласно минским договоренностям, а численность подразделений ВСУ, находящихся в районе проведения операции в Донбассе, не увеличена. Также в делегации добавили, что вооруженные силы Украины четко придерживаются мер по усилению режима прекращения огня, согласованных в рамках ТКГ 22 июля 2020 года.
"Деградация безопасности вдоль всей линии разграничения и провокационные заявления и действия на неподконтрольных территориях вызывают озабоченность украинской стороны. Такая эскалация происходит во время Мюнхенской конференции, когда внимание всего мирового сообщества сконцентрировано на вопросах безопасности в Восточной Европе... В ходе двусторонних консультаций Украина еще раз подтвердила свою готовность к безотлагательному обсуждению в рамках Трехсторонней контактной группы ситуации безопасности и путей ее деэскалации", - добавили в делегации.
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Вчера, 15:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР сообщили об обстреле еще двух населенных пунктов
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийАлексей РезниковРодион МирошникДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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