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В Киеве заявили об отсутствии наступательных планов в Донбассе

В Киеве заявили об отсутствии наступательных планов в Донбассе - РИА Новости, 19.02.2022

В Киеве заявили об отсутствии наступательных планов в Донбассе

Делегация Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе во время консультаций с координатором ОБСЕ заявила об отсутствии планов по... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T16:55

2022-02-19T16:55

2022-02-19T16:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

алексей резников

родион мирошник

донецкая народная республика

украина

киев

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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Делегация Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе во время консультаций с координатором ОБСЕ заявила об отсутствии планов по наступательным операциям."В ходе консультаций с координатором ОБСЕ в ТКГ украинская сторона заявила об отсутствии каких-либо планов проведения наступательной операции", - говорится в заявлении в Telegram пресс-службы делегации.Отмечается, что в подтверждение этого Украина привела ряд фактов, в частности то, что ВС Украины находятся на своих позициях, ротации подразделений ВСУ не производятся, ударные группировки не создаются, техника и вооружение, отведены согласно минским договоренностям, а численность подразделений ВСУ, находящихся в районе проведения операции в Донбассе, не увеличена. Также в делегации добавили, что вооруженные силы Украины четко придерживаются мер по усилению режима прекращения огня, согласованных в рамках ТКГ 22 июля 2020 года."Деградация безопасности вдоль всей линии разграничения и провокационные заявления и действия на неподконтрольных территориях вызывают озабоченность украинской стороны. Такая эскалация происходит во время Мюнхенской конференции, когда внимание всего мирового сообщества сконцентрировано на вопросах безопасности в Восточной Европе... В ходе двусторонних консультаций Украина еще раз подтвердила свою готовность к безотлагательному обсуждению в рамках Трехсторонней контактной группы ситуации безопасности и путей ее деэскалации", - добавили в делегации.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, украина, киев, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр