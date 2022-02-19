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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/ukraina-1773776088.html
Зеленский заявил, что Киев стремится установить мир дипломатией
Зеленский заявил, что Киев стремится установить мир дипломатией - РИА Новости, 19.02.2022
Зеленский заявил, что Киев стремится установить мир дипломатией
Украинские власти не реагируют на провокации и стремятся установить мир дипломатическим путем, сейчас силы безопасности и обороны страны полностью контролируют... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:44
2022-02-19T14:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 19 фев – РИА Новости. Украинские власти не реагируют на провокации и стремятся установить мир дипломатическим путем, сейчас силы безопасности и обороны страны полностью контролируют ситуацию, заявил президент страны Владимир Зеленский."Наши силы безопасности и обороны полностью контролируют ситуацию. Мы не реагируем на провокации и стремимся к установлению мира исключительно дипломатическим путем", - написал Зеленский в своем Instagram.В четверг украинские военные заявили о резком росте числа нарушений режима тишины в Донбассе, за сутки зафиксировали 60 нарушений, двое силовиков и двое гражданских были ранены. В частности, военные заявили об обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской, снаряды попали в здание детского сада, в результате чего трое сотрудников получили контузии. СБ Украины возбудила уголовное дело по статье "теракт". В четверг, по данным ВС Украины, также был совершен еще один обстрел, в этот раз пострадал поселок Врубовка Северодонецкого района. Обстрелом повреждено здание местной школы. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу потребовала созвать внеочередное заседание.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, ситуация в днр и лнр
14:44 19.02.2022 (обновлено: 14:46 19.02.2022)
 
Зеленский заявил, что Киев стремится установить мир дипломатией

Президент Зеленский заявил, что силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 фев – РИА Новости. Украинские власти не реагируют на провокации и стремятся установить мир дипломатическим путем, сейчас силы безопасности и обороны страны полностью контролируют ситуацию, заявил президент страны Владимир Зеленский.
"Наши силы безопасности и обороны полностью контролируют ситуацию. Мы не реагируем на провокации и стремимся к установлению мира исключительно дипломатическим путем", - написал Зеленский в своем Instagram.
В четверг украинские военные заявили о резком росте числа нарушений режима тишины в Донбассе, за сутки зафиксировали 60 нарушений, двое силовиков и двое гражданских были ранены. В частности, военные заявили об обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской, снаряды попали в здание детского сада, в результате чего трое сотрудников получили контузии. СБ Украины возбудила уголовное дело по статье "теракт". В четверг, по данным ВС Украины, также был совершен еще один обстрел, в этот раз пострадал поселок Врубовка Северодонецкого района. Обстрелом повреждено здание местной школы. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу потребовала созвать внеочередное заседание.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
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