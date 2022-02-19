https://ria.ru/20220219/ukraina-1773776088.html

Зеленский заявил, что Киев стремится установить мир дипломатией

Зеленский заявил, что Киев стремится установить мир дипломатией - РИА Новости, 19.02.2022

Зеленский заявил, что Киев стремится установить мир дипломатией

Украинские власти не реагируют на провокации и стремятся установить мир дипломатическим путем, сейчас силы безопасности и обороны страны полностью контролируют... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:44

2022-02-19T14:44

2022-02-19T14:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

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КИЕВ, 19 фев – РИА Новости. Украинские власти не реагируют на провокации и стремятся установить мир дипломатическим путем, сейчас силы безопасности и обороны страны полностью контролируют ситуацию, заявил президент страны Владимир Зеленский."Наши силы безопасности и обороны полностью контролируют ситуацию. Мы не реагируем на провокации и стремимся к установлению мира исключительно дипломатическим путем", - написал Зеленский в своем Instagram.В четверг украинские военные заявили о резком росте числа нарушений режима тишины в Донбассе, за сутки зафиксировали 60 нарушений, двое силовиков и двое гражданских были ранены. В частности, военные заявили об обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской, снаряды попали в здание детского сада, в результате чего трое сотрудников получили контузии. СБ Украины возбудила уголовное дело по статье "теракт". В четверг, по данным ВС Украины, также был совершен еще один обстрел, в этот раз пострадал поселок Врубовка Северодонецкого района. Обстрелом повреждено здание местной школы. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу потребовала созвать внеочередное заседание.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр