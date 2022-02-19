14:44 19.02.2022 (обновлено: 14:46 19.02.2022)
Зеленский заявил, что Киев стремится установить мир дипломатией
Президент Зеленский заявил, что силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию
Президент Украины Владимир Зеленский
КИЕВ, 19 фев – РИА Новости. Украинские власти не реагируют на провокации и стремятся установить мир дипломатическим путем, сейчас силы безопасности и обороны страны полностью контролируют ситуацию, заявил президент страны Владимир Зеленский.
"Наши силы безопасности и обороны полностью контролируют ситуацию. Мы не реагируем на провокации и стремимся к установлению мира исключительно дипломатическим путем", - написал Зеленский в своем Instagram.
В четверг украинские военные заявили о резком росте числа нарушений режима тишины в Донбассе, за сутки зафиксировали 60 нарушений, двое силовиков и двое гражданских были ранены. В частности, военные заявили об обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской, снаряды попали в здание детского сада, в результате чего трое сотрудников получили контузии. СБ Украины возбудила уголовное дело по статье "теракт". В четверг, по данным ВС Украины, также был совершен еще один обстрел, в этот раз пострадал поселок Врубовка Северодонецкого района. Обстрелом повреждено здание местной школы. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу потребовала созвать внеочередное заседание.
Опубликовано: Дарья Буймова