https://ria.ru/20220219/ukraina-1773764956.html

В Германии пригрозили России жесткими экономическими санкциями

В Германии пригрозили России жесткими экономическими санкциями - РИА Новости, 19.02.2022

В Германии пригрозили России жесткими экономическими санкциями

Военного ответа НАТО на действия России из-за Украины не будет, но последуют очень жесткие экономические санкции, заявила на полях Мюнхенской конференции по... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T13:32

2022-02-19T13:32

2022-02-19T13:41

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

ситуация в днр и лнр

россия

киев

сша

нато

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 19 фев – РИА Новости. Военного ответа НАТО на действия России из-за Украины не будет, но последуют очень жесткие экономические санкции, заявила на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками."Жесткие экономические санкции подготовлены, и если (российский президент Владимир) Путин предпримет этот военный шаг, то он должен знать, что военных действий со стороны НАТО не будет. Украина, конечно, будет сопротивляться. Но будут жесткие последствия", - сказала глава комитета.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/energetika-1773653645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

донбасс, ситуация в днр и лнр, россия, киев, сша, нато, санкции в отношении россии, владимир путин