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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/ukraina-1773761030.html
Бизнесмен Ахметов покинул Украину
Бизнесмен Ахметов покинул Украину - РИА Новости, 19.02.2022
Бизнесмен Ахметов покинул Украину
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов в пятницу покинул территорию Украины, его самолет вылетел из Киева в Женеву, но он вернется "при первых признаках реальной... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T13:09
2022-02-19T13:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
женева (город)
мариуполь
лондон
новые времена
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов в пятницу покинул территорию Украины, его самолет вылетел из Киева в Женеву, но он вернется "при первых признаках реальной опасности", сообщила пресс-служба бизнесмена.Как заявили в пресс-службе изданию "Новое время", Ахметов "действительно вылетел в Женеву, где у него запланирован ряд встреч". В субботу "он планирует вылететь в Лондон, также для проведения встреч".Ранее издание "Украинская правда" написало, что украинские олигархи и представители бизнеса покидают страну чартерными рейсами на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Ахметов в среду находился в Мариуполе, сообщила ранее его пресс-секретарь.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Мадина Моргоева
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в мире, женева (город), мариуполь, лондон, новые времена, ситуация в днр и лнр
13:09 19.02.2022
 
Бизнесмен Ахметов покинул Украину

Бизнесмен Ринат Ахметов покинул Украину и вылетел в Женеву

CC BY-SA 3.0 / Анастасии Федоренко / Украинский бизнесмен Ринат Ахметов
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
CC BY-SA 3.0 / Анастасии Федоренко /
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов в пятницу покинул территорию Украины, его самолет вылетел из Киева в Женеву, но он вернется "при первых признаках реальной опасности", сообщила пресс-служба бизнесмена.
Как заявили в пресс-службе изданию "Новое время", Ахметов "действительно вылетел в Женеву, где у него запланирован ряд встреч". В субботу "он планирует вылететь в Лондон, также для проведения встреч".
"Но при первых признаках реальной опасности он сразу вернётся в Украину, чтобы быть здесь, вместе с Украиной и украинцами", - отметили в пресс-службе бизнесмена.
Ранее издание "Украинская правда" написало, что украинские олигархи и представители бизнеса покидают страну чартерными рейсами на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Ахметов в среду находился в Мариуполе, сообщила ранее его пресс-секретарь.
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
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