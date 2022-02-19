https://ria.ru/20220219/ukraina-1773761030.html

Бизнесмен Ахметов покинул Украину

Бизнесмен Ахметов покинул Украину - РИА Новости, 19.02.2022

Бизнесмен Ахметов покинул Украину

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов в пятницу покинул территорию Украины, его самолет вылетел из Киева в Женеву, но он вернется "при первых признаках реальной... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T13:09

2022-02-19T13:09

2022-02-19T13:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

женева (город)

мариуполь

лондон

новые времена

ситуация в днр и лнр

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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов в пятницу покинул территорию Украины, его самолет вылетел из Киева в Женеву, но он вернется "при первых признаках реальной опасности", сообщила пресс-служба бизнесмена.Как заявили в пресс-службе изданию "Новое время", Ахметов "действительно вылетел в Женеву, где у него запланирован ряд встреч". В субботу "он планирует вылететь в Лондон, также для проведения встреч".Ранее издание "Украинская правда" написало, что украинские олигархи и представители бизнеса покидают страну чартерными рейсами на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Ахметов в среду находился в Мариуполе, сообщила ранее его пресс-секретарь.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220219/donbass-1773725550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, женева (город), мариуполь, лондон, новые времена, ситуация в днр и лнр