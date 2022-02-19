https://ria.ru/20220219/ukraina-1773704643.html

Байден заявил, что Россия попытается "атаковать" Украину в предстоящие дни

Байден заявил, что Россия попытается "атаковать" Украину в предстоящие дни - РИА Новости, 19.02.2022

Байден заявил, что Россия попытается "атаковать" Украину в предстоящие дни

США считают, что Россия попытается атаковать Украину в ближайшие дни, заявил американский президент Джо Байден в видеообращении, посвященном ситуации на... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T01:02

2022-02-19T01:02

2022-02-19T09:35

в мире

сша

россия

обострение ситуации в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА новости. США считают, что Россия попытается атаковать Украину в ближайшие дни, заявил американский президент Джо Байден в видеообращении, посвященном ситуации на Украине.Доказательств таких намерений России президент США не привел."Мы полагаем, что они планируют атаковать столицу Киев, в которой живут 2,8 миллиона невинных людей", — добавил Байден.В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность из-за якобы опасных действий России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220219/ugroza-1773701787.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия