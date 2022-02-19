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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/ukraina-1773704643.html
Байден заявил, что Россия попытается "атаковать" Украину в предстоящие дни
Байден заявил, что Россия попытается "атаковать" Украину в предстоящие дни - РИА Новости, 19.02.2022
Байден заявил, что Россия попытается "атаковать" Украину в предстоящие дни
США считают, что Россия попытается атаковать Украину в ближайшие дни, заявил американский президент Джо Байден в видеообращении, посвященном ситуации на... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T01:02
2022-02-19T09:35
в мире
сша
россия
обострение ситуации в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА новости. США считают, что Россия попытается атаковать Украину в ближайшие дни, заявил американский президент Джо Байден в видеообращении, посвященном ситуации на Украине.Доказательств таких намерений России президент США не привел."Мы полагаем, что они планируют атаковать столицу Киев, в которой живут 2,8 миллиона невинных людей", — добавил Байден.В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность из-за якобы опасных действий России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.
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в мире, сша, россия
01:02 19.02.2022 (обновлено: 09:35 19.02.2022)
 
Байден заявил, что Россия попытается "атаковать" Украину в предстоящие дни

Президент США Байден заявил, что Россия попытается напасть на Украину в ближайшие дни

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА новости. США считают, что Россия попытается атаковать Украину в ближайшие дни, заявил американский президент Джо Байден в видеообращении, посвященном ситуации на Украине.

"У нас есть основания считать, что российские силы планируют атаковать Украину в предстоящую неделю, предстоящие дни", — утверждает он.

Доказательств таких намерений России президент США не привел.
"Мы полагаем, что они планируют атаковать столицу Киев, в которой живут 2,8 миллиона невинных людей", — добавил Байден.
В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность из-за якобы опасных действий России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.
Военнослужащие НАТО - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
00:15
НАТО повышает уровень готовности тысяч солдат, сообщили СМИ
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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