https://ria.ru/20220219/ugroza-1773701787.html

НАТО повышает уровень готовности тысяч солдат, сообщили СМИ

НАТО повышает уровень готовности тысяч солдат, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.02.2022

НАТО повышает уровень готовности тысяч солдат, сообщили СМИ

НАТО на фоне "кризиса с Россией" повышает уровень готовности тысяч солдат альянса, речь идет о силах быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF), передает... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T00:15

2022-02-19T00:15

2022-02-19T03:20

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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. НАТО на фоне "кризиса с Россией" повышает уровень готовности тысяч солдат альянса, речь идет о силах быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF), передает немецкое агентство dpa со ссылкой на источники.Силы быстрого реагирования, по данным dpa, должны быть в состоянии выдвинуться в район конфликта в течение семи дней, а не 30, как это было ранее.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область из-за угрозы вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/lugansk-1773702039.html

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россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, украина, нато