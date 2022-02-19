https://ria.ru/20220219/ugroza-1773701787.html
НАТО повышает уровень готовности тысяч солдат, сообщили СМИ
НАТО повышает уровень готовности тысяч солдат, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.02.2022
НАТО повышает уровень готовности тысяч солдат, сообщили СМИ
НАТО на фоне "кризиса с Россией" повышает уровень готовности тысяч солдат альянса, речь идет о силах быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF), передает... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T00:15
2022-02-19T00:15
2022-02-19T03:20
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. НАТО на фоне "кризиса с Россией" повышает уровень готовности тысяч солдат альянса, речь идет о силах быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF), передает немецкое агентство dpa со ссылкой на источники.Силы быстрого реагирования, по данным dpa, должны быть в состоянии выдвинуться в район конфликта в течение семи дней, а не 30, как это было ранее.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область из-за угрозы вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, нато
00:15 19.02.2022 (обновлено: 03:20 19.02.2022)
НАТО повышает уровень готовности тысяч солдат, сообщили СМИ
Dpa: НАТО повышает уровень готовности тысяч солдат альянса из-за "кризиса с Россией"