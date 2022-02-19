Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220219/ugroza-1773701787.html
НАТО повышает уровень готовности тысяч солдат, сообщили СМИ
НАТО повышает уровень готовности тысяч солдат, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.02.2022
НАТО повышает уровень готовности тысяч солдат, сообщили СМИ
НАТО на фоне "кризиса с Россией" повышает уровень готовности тысяч солдат альянса, речь идет о силах быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF), передает... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T00:15
2022-02-19T03:20
в мире
сша
россия
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770943699_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_161d06e2eaae17ca5b3a922ab176013a.jpg
БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. НАТО на фоне "кризиса с Россией" повышает уровень готовности тысяч солдат альянса, речь идет о силах быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF), передает немецкое агентство dpa со ссылкой на источники.Силы быстрого реагирования, по данным dpa, должны быть в состоянии выдвинуться в район конфликта в течение семи дней, а не 30, как это было ранее.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область из-за угрозы вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/lugansk-1773702039.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770943699_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2a4a1ef333f09231ef3cc588606ffb96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, нато
00:15 19.02.2022 (обновлено: 03:20 19.02.2022)
 
НАТО повышает уровень готовности тысяч солдат, сообщили СМИ

Dpa: НАТО повышает уровень готовности тысяч солдат альянса из-за "кризиса с Россией"

© REUTERS / Bryan WoolstonВоеннослужащие НАТО
Военнослужащие НАТО - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Bryan Woolston
Военнослужащие НАТО
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. НАТО на фоне "кризиса с Россией" повышает уровень готовности тысяч солдат альянса, речь идет о силах быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF), передает немецкое агентство dpa со ссылкой на источники.

"НАТО повышает уровень готовности тысяч солдат из-за кризиса с Россией", - говорится в сообщении.

Силы быстрого реагирования, по данным dpa, должны быть в состоянии выдвинуться в район конфликта в течение семи дней, а не 30, как это было ранее.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область из-за угрозы вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
Кадры пожара на нефтепроводе Дружба в Луганске после мощного взрыва - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
00:21
После мощного взрыва в Луганске загорелся газопровод
Опубликовано: Максим Горбачев
 
В миреСШАРоссияУкраинаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала