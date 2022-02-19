https://ria.ru/20220219/uchet-1773712665.html

Попова: на ростовских КПП нужно организовать учет грудных детей из Донбасса

Попова: на ростовских КПП нужно организовать учет грудных детей из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022

Попова: на ростовских КПП нужно организовать учет грудных детей из Донбасса

Учет беременных, инвалидов и грудных детей из Донбасса нужно организовать на КПП в Ростовской области, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T03:29

2022-02-19T03:29

2022-02-19T03:30

обострение ситуации в днр и лнр

ростовская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

эвакуация жителей днр и лнр в россию

здоровье - общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Учет беременных, инвалидов и грудных детей из Донбасса нужно организовать на КПП в Ростовской области, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в Ростове-на-Дону.Попова также отметила, что эти группы требуют особых условий проживания.Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что Попова вылетела в Ростовскую область для координации всех противоэпидемических мероприятий при размещении беженцев из Донбасса.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

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ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), эвакуация жителей днр и лнр в россию, здоровье - общество