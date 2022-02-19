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Попова: на ростовских КПП нужно организовать учет грудных детей из Донбасса
Попова: на ростовских КПП нужно организовать учет грудных детей из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022
Попова: на ростовских КПП нужно организовать учет грудных детей из Донбасса
Учет беременных, инвалидов и грудных детей из Донбасса нужно организовать на КПП в Ростовской области, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T03:29
2022-02-19T03:29
2022-02-19T03:30
обострение ситуации в днр и лнр
ростовская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
эвакуация жителей днр и лнр в россию
здоровье - общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Учет беременных, инвалидов и грудных детей из Донбасса нужно организовать на КПП в Ростовской области, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в Ростове-на-Дону.Попова также отметила, что эти группы требуют особых условий проживания.Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что Попова вылетела в Ростовскую область для координации всех противоэпидемических мероприятий при размещении беженцев из Донбасса.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), эвакуация жителей днр и лнр в россию, здоровье - общество
03:29 19.02.2022 (обновлено: 03:30 19.02.2022)
Попова: на ростовских КПП нужно организовать учет грудных детей из Донбасса
Глава Роспотребнадзора Попова: на КПП нужно организовать учет грудных детей из Донбасса