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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Попова: на ростовских КПП нужно организовать учет грудных детей из Донбасса
Попова: на ростовских КПП нужно организовать учет грудных детей из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022
Попова: на ростовских КПП нужно организовать учет грудных детей из Донбасса
Учет беременных, инвалидов и грудных детей из Донбасса нужно организовать на КПП в Ростовской области, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T03:29
2022-02-19T03:30
обострение ситуации в днр и лнр
ростовская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
эвакуация жителей днр и лнр в россию
здоровье - общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Учет беременных, инвалидов и грудных детей из Донбасса нужно организовать на КПП в Ростовской области, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в Ростове-на-Дону.Попова также отметила, что эти группы требуют особых условий проживания.Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что Попова вылетела в Ростовскую область для координации всех противоэпидемических мероприятий при размещении беженцев из Донбасса.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), эвакуация жителей днр и лнр в россию, здоровье - общество
03:29 19.02.2022 (обновлено: 03:30 19.02.2022)
 
Попова: на ростовских КПП нужно организовать учет грудных детей из Донбасса

Глава Роспотребнадзора Попова: на КПП нужно организовать учет грудных детей из Донбасса

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАнна Попова
Анна Попова - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Анна Попова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Учет беременных, инвалидов и грудных детей из Донбасса нужно организовать на КПП в Ростовской области, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в Ростове-на-Дону.
"Необходимо организовать учет беременных, инвалидов и грудных детей в местах пересечения границы", - сказала она.
Попова также отметила, что эти группы требуют особых условий проживания.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что Попова вылетела в Ростовскую область для координации всех противоэпидемических мероприятий при размещении беженцев из Донбасса.
Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
03:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Попова: ситуация с COVID-19 в регионах Донбасса тяжелее, чем в России
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРостовская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюЗдоровье - Общество
 
 
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Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
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