https://ria.ru/20220219/ucheniya-1773813068.html

Каспийская флотилия нанесла удары по кораблям "противника" на учениях

Каспийская флотилия нанесла удары по кораблям "противника" на учениях - РИА Новости, 19.02.2022

Каспийская флотилия нанесла удары по кораблям "противника" на учениях

Малые ракетные и артиллерийские корабли Каспийской флотилии в рамках масштабных учений ВМФ России нанесли артиллерийские удары по кораблями и десанту условного... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T18:57

2022-02-19T18:57

2022-02-19T18:57

безопасность

россия

южный военный округ

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Малые ракетные и артиллерийские корабли Каспийской флотилии в рамках масштабных учений ВМФ России нанесли артиллерийские удары по кораблями и десанту условного противника, сообщили в субботу в пресс-службе Южного военного округа."Расчеты малых ракетных и артиллерийских кораблей выполнили стрельбы из корабельных артиллерийских установок А-190 по корабельным щитам, имитирующим отряд кораблей условного противника", - говорится в сообщении."Кроме того, артиллерийским огнём были поражены наземные цели, расположенные на острове Чечень, обозначавшие морской десант условного противника", - уточнили в ЮВО.Военные моряки также отработали задачи по противовоздушной обороне и применили зенитно-артиллерийские установки "Палаш", АК-630 и АК 630-М2 "Дуэт" и другие средства ПВО.В ходе учения военнослужащие также вели радиоэлектронную борьбы и ставили ложные цели. Кроме того, были отработаны элементы морских манёвров по уклонению от ударов условного противника.Всего в корабельном командно-штабном учении принимают участие экипажи около 20 боевых кораблей флотилии, в их числе ракетный корабль "Дагестан", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Махачкала", "Астрахань", "Ступинец", малые артиллерийские корабли, базовые тральщики, катера, а также суда обеспечения.В соответствии с планом подготовки ВС РФ на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокома ВМФ. Основная направленность учений - отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Всего к участию в мероприятиях на всех флотах привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

https://radiosputnik.ria.ru/20220219/obstrel-1773787793.html

https://ria.ru/20220219/ucheniya-1773778923.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, южный военный округ, воздушно-космические силы россии