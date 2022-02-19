Мезенцев прокомментировал учения России и Белоруссии "Союзная решимость"
Госсекретарь СГ Мезенцев: учения "Союзная решимость" не служат ответом на давление Запада
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГоссекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев . Архивное фото
МИНСК, 19 фев - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что привязывать белорусско-российские учения "Союзная решимость" к ответу на давление Запада неправильно, все разговоры о том, что кто-то кому-то угрожает, беспочвенны.
"Сегодня подтверждена вновь единая оборонная доктрина по защите западных рубежей Союзного государства. Мы видели особую слаженность, дух товарищества, которые показал личный состав ВС Белоруссии и России. И привязывать эти учения к какому-то ответу на давление Запада было бы самонадеянно и неправильно. У РФ и Республики Беларусь своя самостоятельная, независимая, сбалансированная политика, которая подтверждает в том числе характер этих учений и оборонный характер этих учений", - сказал Мезенцев. Его комментарий опубликовал Telegram-канал Sputnik-Беларусь.
Мезенцев отметил, что все разговоры о том, что кто-то кому-то угрожает, бессмысленны и беспочвенны.
С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
Опубликовано: Ольга Фомченкова