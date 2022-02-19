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Мезенцев прокомментировал учения России и Белоруссии "Союзная решимость"

Мезенцев прокомментировал учения России и Белоруссии "Союзная решимость" - РИА Новости, 19.02.2022

Мезенцев прокомментировал учения России и Белоруссии "Союзная решимость"

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что привязывать белорусско-российские учения "Союзная решимость" к ответу на давление Запада... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T16:09

2022-02-19T16:09

2022-02-19T16:09

союзное государство

безопасность

белоруссия

россия

вооруженные силы белоруссии

вооруженные силы рф

дмитрий мезенцев

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МИНСК, 19 фев - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что привязывать белорусско-российские учения "Союзная решимость" к ответу на давление Запада неправильно, все разговоры о том, что кто-то кому-то угрожает, беспочвенны."Сегодня подтверждена вновь единая оборонная доктрина по защите западных рубежей Союзного государства. Мы видели особую слаженность, дух товарищества, которые показал личный состав ВС Белоруссии и России. И привязывать эти учения к какому-то ответу на давление Запада было бы самонадеянно и неправильно. У РФ и Республики Беларусь своя самостоятельная, независимая, сбалансированная политика, которая подтверждает в том числе характер этих учений и оборонный характер этих учений", - сказал Мезенцев. Его комментарий опубликовал Telegram-канал Sputnik-Беларусь.Мезенцев отметил, что все разговоры о том, что кто-то кому-то угрожает, бессмысленны и беспочвенны.С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.

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Ольга Фомченкова

безопасность, белоруссия, россия, вооруженные силы белоруссии, вооруженные силы рф, дмитрий мезенцев