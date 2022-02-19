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Мезенцев прокомментировал учения России и Белоруссии "Союзная решимость"
Мезенцев прокомментировал учения России и Белоруссии "Союзная решимость" - РИА Новости, 19.02.2022
Мезенцев прокомментировал учения России и Белоруссии "Союзная решимость"
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что привязывать белорусско-российские учения "Союзная решимость" к ответу на давление Запада... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T16:09
2022-02-19T16:09
союзное государство
безопасность
белоруссия
россия
вооруженные силы белоруссии
вооруженные силы рф
дмитрий мезенцев
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МИНСК, 19 фев - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что привязывать белорусско-российские учения "Союзная решимость" к ответу на давление Запада неправильно, все разговоры о том, что кто-то кому-то угрожает, беспочвенны."Сегодня подтверждена вновь единая оборонная доктрина по защите западных рубежей Союзного государства. Мы видели особую слаженность, дух товарищества, которые показал личный состав ВС Белоруссии и России. И привязывать эти учения к какому-то ответу на давление Запада было бы самонадеянно и неправильно. У РФ и Республики Беларусь своя самостоятельная, независимая, сбалансированная политика, которая подтверждает в том числе характер этих учений и оборонный характер этих учений", - сказал Мезенцев. Его комментарий опубликовал Telegram-канал Sputnik-Беларусь.Мезенцев отметил, что все разговоры о том, что кто-то кому-то угрожает, бессмысленны и беспочвенны.С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
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безопасность, белоруссия, россия, вооруженные силы белоруссии, вооруженные силы рф, дмитрий мезенцев
16:09 19.02.2022
 
Мезенцев прокомментировал учения России и Белоруссии "Союзная решимость"

Госсекретарь СГ Мезенцев: учения "Союзная решимость" не служат ответом на давление Запада

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГоссекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев . Архивное фото
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МИНСК, 19 фев - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что привязывать белорусско-российские учения "Союзная решимость" к ответу на давление Запада неправильно, все разговоры о том, что кто-то кому-то угрожает, беспочвенны.
"Сегодня подтверждена вновь единая оборонная доктрина по защите западных рубежей Союзного государства. Мы видели особую слаженность, дух товарищества, которые показал личный состав ВС Белоруссии и России. И привязывать эти учения к какому-то ответу на давление Запада было бы самонадеянно и неправильно. У РФ и Республики Беларусь своя самостоятельная, независимая, сбалансированная политика, которая подтверждает в том числе характер этих учений и оборонный характер этих учений", - сказал Мезенцев. Его комментарий опубликовал Telegram-канал Sputnik-Беларусь.
Мезенцев отметил, что все разговоры о том, что кто-то кому-то угрожает, бессмысленны и беспочвенны.
С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Союзное государствоБезопасностьБелоруссияРоссияВооруженные силы БелоруссииВооруженные силы РФДмитрий Мезенцев
 
 
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