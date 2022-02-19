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"Боевая тревога!" Российская ядерная триада в действии

Минобороны показало пуски крылатых и баллистических ракет на учениях - РИА Новости, 19.02.2022

"Боевая тревога!" Российская ядерная триада в действии

Министерство обороны опубликовало кадры учений сил стратегического сдерживания, которые провели под руководством Верховного главнокомандующего Владимира Путина. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:47

2022-02-19T14:47

2022-02-19T16:18

безопасность

россия

ракетные войска стратегического назначения

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало кадры учений сил стратегического сдерживания, которые провели под руководством Верховного главнокомандующего Владимира Путина.Так, на видео попали пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", проведенные Воздушно-космическими силами России, а также стрельбы оперативно-тактического комплекса "Искандер" и вылеты стратегических бомбардировщиков Ту-95МС перед пусками ракет.На кадрах также видны корабли и подлодки Северного и Черноморского флотов, которые выполнили пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон". Помимо прочего, в ходе маневров с космодрома Плесецк запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" на полигон Кура на Камчатке.Как заявляли в Минобороны, это плановые учения. В них принимают участие подразделения ВКС, Ракетных войск стратегического назначения, Южного военного округа, Северного и Черноморского флотов.Путин наблюдал за пусками ракет вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

россия

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Учебный пуск крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон" Кораблями и подлодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщает пресс-служба Кремля. 2022-02-19T14:47 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

безопасность, россия, видео, ракетные войска стратегического назначения, владимир путин, александр лукашенко