https://ria.ru/20220219/ucheniya-1773774719.html

В Генштабе назвали цель учений сил стратегического сдерживания

В Генштабе назвали цель учений сил стратегического сдерживания - РИА Новости, 19.02.2022

В Генштабе назвали цель учений сил стратегического сдерживания

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко, что целью плановых... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:37

2022-02-19T14:37

2022-02-19T14:54

безопасность

валерий герасимов

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА 19 фев - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко, что целью плановых учений Сил стратегического сдерживания является отработка действий стратегических наступательных сил по нанесению гарантированного поражения противнику, сообщает в субботу Минобороны РФ."Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, докладывая об учении, заявил, что его целью является "отработка действий стратегических наступательных сил по нанесению гарантированного поражения противнику", - указано в сообщении.Как уточняют в Минобороны, в плановых учениях на первом этапе будет отработан вопрос ведения военных действий с применением оружия повышенной потенциальной опасности, а на втором этапе - санкционирование и массированное применение стратегических наступательных сил Российской Федерации в ответно-встречном ударе.

https://ria.ru/20220219/ucheniya-1773776506.html

россия

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

безопасность, валерий герасимов, россия, вооруженные силы рф