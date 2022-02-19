14:37 19.02.2022 (обновлено: 14:54 19.02.2022)
В Генштабе назвали цель учений сил стратегического сдерживания
Генштаб ВС: цель учений — отработать нанесение гарантированного поражения противнику
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко наблюдают учениями за сил стратегического сдерживания России с пусками баллистических ракет
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко наблюдают учениями за сил стратегического сдерживания России с пусками баллистических ракет
МОСКВА 19 фев - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко, что целью плановых учений Сил стратегического сдерживания является отработка действий стратегических наступательных сил по нанесению гарантированного поражения противнику, сообщает в субботу Минобороны РФ.
"Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, докладывая об учении, заявил, что его целью является "отработка действий стратегических наступательных сил по нанесению гарантированного поражения противнику", - указано в сообщении.
Как уточняют в Минобороны, в плановых учениях на первом этапе будет отработан вопрос ведения военных действий с применением оружия повышенной потенциальной опасности, а на втором этапе - санкционирование и массированное применение стратегических наступательных сил Российской Федерации в ответно-встречном ударе.
Опубликовано: Мадина Моргоева