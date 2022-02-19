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Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания
Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания - РИА Новости, 19.02.2022
Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания
Президент Владимир Путин дал старт учениям с участием сил ядерной триады, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T13:23
2022-02-19T14:51
владимир путин
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал старт учениям с участием сил ядерной триады, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко наблюдает за пусками баллистических ракет из ситуационного центра. После доклада руководства Минобороны российский лидер скомандовал: "Приступайте".Как следует из сообщения на сайте Кремля, ВКС запустили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", корабли и подлодки Северного и Черноморского флотов — крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковую ракету "Циркон". На полигоне Капустин Яр произвели пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер", а с Плесецка — межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выпустили крылатые ракеты воздушного базирования, которые поразили цели на полигонах Пембой и Кура, а атомная подлодка "Карелия" — баллистическую ракету "Синева".Как заявляли в Минобороны, эти маневры носят плановый характер. В них принимают участия силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.Учения проводятся для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, пояснили в оборонном ведомстве.Сейчас в России продолжаются масштабные мероприятия оперативной подготовки войск и сил. В них принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ. Кроме того, на территории Белоруссии проходят совместные российско-белорусское учения "Союзная решимость — 2022".
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2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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владимир путин
13:23 19.02.2022 (обновлено: 14:51 19.02.2022)
 
Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания

Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко наблюдают учениями за сил стратегического сдерживания России с пусками баллистических ракет
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко наблюдают учениями за сил стратегического сдерживания России с пусками баллистических ракет - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал старт учениям с участием сил ядерной триады, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко наблюдает за пусками баллистических ракет из ситуационного центра. После доклада руководства Минобороны российский лидер скомандовал: "Приступайте".
Как следует из сообщения на сайте Кремля, ВКС запустили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", корабли и подлодки Северного и Черноморского флотов — крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковую ракету "Циркон". На полигоне Капустин Яр произвели пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер", а с Плесецка — межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выпустили крылатые ракеты воздушного базирования, которые поразили цели на полигонах Пембой и Кура, а атомная подлодка "Карелия" — баллистическую ракету "Синева".
Как заявляли в Минобороны, эти маневры носят плановый характер. В них принимают участия силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
Учения проводятся для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, пояснили в оборонном ведомстве.
Сейчас в России продолжаются масштабные мероприятия оперативной подготовки войск и сил. В них принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ. Кроме того, на территории Белоруссии проходят совместные российско-белорусское учения "Союзная решимость — 2022".
Тактический ракетный комплекс Точка во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость — 2022 в Гомельской области. Февраль 2022 года - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 08:00
Стратегическое сдерживание по Путину
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Владимир Путин
 
 
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