https://ria.ru/20220219/ucheniya-1773763658.html

Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания

Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания - РИА Новости, 19.02.2022

Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания

Президент Владимир Путин дал старт учениям с участием сил ядерной триады, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T13:23

2022-02-19T13:23

2022-02-19T14:51

владимир путин

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал старт учениям с участием сил ядерной триады, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко наблюдает за пусками баллистических ракет из ситуационного центра. После доклада руководства Минобороны российский лидер скомандовал: "Приступайте".Как следует из сообщения на сайте Кремля, ВКС запустили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", корабли и подлодки Северного и Черноморского флотов — крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковую ракету "Циркон". На полигоне Капустин Яр произвели пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер", а с Плесецка — межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выпустили крылатые ракеты воздушного базирования, которые поразили цели на полигонах Пембой и Кура, а атомная подлодка "Карелия" — баллистическую ракету "Синева".Как заявляли в Минобороны, эти маневры носят плановый характер. В них принимают участия силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.Учения проводятся для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, пояснили в оборонном ведомстве.Сейчас в России продолжаются масштабные мероприятия оперативной подготовки войск и сил. В них принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ. Кроме того, на территории Белоруссии проходят совместные российско-белорусское учения "Союзная решимость — 2022".

https://ria.ru/20220219/sderzhivanie-1773645346.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин