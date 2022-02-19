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Российские и белорусские военные отработали уничтожение диверсионных групп

Российские и белорусские военные отработали уничтожение диверсионных групп - РИА Новости, 19.02.2022

Российские и белорусские военные отработали уничтожение диверсионных групп

Военные России и Белоруссии на учениях "Союзная решимость – 2022" отрабатывают блокирование и уничтожение диверсионного-разведывательных групп, сообщили в... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T11:10

2022-02-19T11:10

2022-02-19T11:10

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россия

министерство обороны белоруссии

союзное государство

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МИНСК, 19 фев - РИА Новости. Военные России и Белоруссии на учениях "Союзная решимость – 2022" отрабатывают блокирование и уничтожение диверсионного-разведывательных групп, сообщили в белорусском минобороны."На участке местности "Гомель" подразделения сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации отрабатывают вопросы блокирования и уничтожения диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении минобороны Белоруссии.По информации ведомства, на полигоне "Брестский" отрабатываются выход в район восстановления боеспособности, а также уничтожения незаконных вооруженных формирований с боевой стрельбой. На участке местности "Осиповичи" "несут боевое дежурство ракетные подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации"."На участке местности "Барановичи" подразделения механизированной бригады Вооруженных сил Беларуси и морской пехоты Вооруженных сил России преследуют условного противника и восстанавливают положение по линии госграницы. На участке местности "Пинск" подразделениями сил специального назначения Вооруженных сил Беларуси отрабатывают вопросы подготовки и ведения разведывательно-боевых действий на временно захваченной условным противником территории", - отметили в белорусском минобороны.С 10 по 20 февраля проходят российско-белорусские учения "Союзная решимость", в рамках которых отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/lukashenko-1773636527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

белоруссия, россия, министерство обороны белоруссии, союзное государство