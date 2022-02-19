https://ria.ru/20220219/ucheniya-1773740394.html
Российские и белорусские военные отработали уничтожение диверсионных групп
Российские и белорусские военные отработали уничтожение диверсионных групп - РИА Новости, 19.02.2022
Российские и белорусские военные отработали уничтожение диверсионных групп
Военные России и Белоруссии на учениях "Союзная решимость – 2022" отрабатывают блокирование и уничтожение диверсионного-разведывательных групп, сообщили в... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:10
2022-02-19T11:10
2022-02-19T11:10
союзное государство
белоруссия
россия
министерство обороны белоруссии
союзное государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768333730_0:158:3072:1886_1920x0_80_0_0_5c8ab084591db890ddc7c34794717c57.jpg
МИНСК, 19 фев - РИА Новости. Военные России и Белоруссии на учениях "Союзная решимость – 2022" отрабатывают блокирование и уничтожение диверсионного-разведывательных групп, сообщили в белорусском минобороны."На участке местности "Гомель" подразделения сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации отрабатывают вопросы блокирования и уничтожения диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении минобороны Белоруссии.По информации ведомства, на полигоне "Брестский" отрабатываются выход в район восстановления боеспособности, а также уничтожения незаконных вооруженных формирований с боевой стрельбой. На участке местности "Осиповичи" "несут боевое дежурство ракетные подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации"."На участке местности "Барановичи" подразделения механизированной бригады Вооруженных сил Беларуси и морской пехоты Вооруженных сил России преследуют условного противника и восстанавливают положение по линии госграницы. На участке местности "Пинск" подразделениями сил специального назначения Вооруженных сил Беларуси отрабатывают вопросы подготовки и ведения разведывательно-боевых действий на временно захваченной условным противником территории", - отметили в белорусском минобороны.С 10 по 20 февраля проходят российско-белорусские учения "Союзная решимость", в рамках которых отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
https://radiosputnik.ria.ru/20220218/lukashenko-1773636527.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768333730_0:251:2364:2024_1920x0_80_0_0_73a646bec94daad166c0eba84fcbf8f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, министерство обороны белоруссии, союзное государство
Российские и белорусские военные отработали уничтожение диверсионных групп
Российские и белорусские военные на учениях отработали уничтожение диверсионных групп
МИНСК, 19 фев - РИА Новости.
Военные России и Белоруссии на учениях "Союзная решимость – 2022" отрабатывают блокирование и уничтожение диверсионного-разведывательных групп, сообщили
в белорусском минобороны.
"На участке местности "Гомель" подразделения сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь
и Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации
отрабатывают вопросы блокирования и уничтожения диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении минобороны Белоруссии
.
По информации ведомства, на полигоне "Брестский" отрабатываются выход в район восстановления боеспособности, а также уничтожения незаконных вооруженных формирований с боевой стрельбой. На участке местности "Осиповичи" "несут боевое дежурство ракетные подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации".
"На участке местности "Барановичи" подразделения механизированной бригады Вооруженных сил Беларуси и морской пехоты Вооруженных сил России преследуют условного противника и восстанавливают положение по линии госграницы. На участке местности "Пинск" подразделениями сил специального назначения Вооруженных сил Беларуси отрабатывают вопросы подготовки и ведения разведывательно-боевых действий на временно захваченной условным противником территории", - отметили в белорусском минобороны.
С 10 по 20 февраля проходят российско-белорусские учения "Союзная решимость", в рамках которых отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.