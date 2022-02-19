Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220219/ucheniya-1773701369.html
В России пройдут учения сил стратегического сдерживания
В России пройдут учения сил стратегического сдерживания - РИА Новости, 19.02.2022
В России пройдут учения сил стратегического сдерживания
Учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет пройдут в субботу под руководством президента России Владимира Путина, сообщили... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T00:10
2022-02-19T07:50
безопасность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768855663_0:3:1717:968_1920x0_80_0_0_d64778cbbbd1229b777d2e9480040f8e.jpg
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет пройдут в субботу под руководством президента России Владимира Путина, сообщили журналистам в Минобороны.Путин будет наблюдать за учебными пусками баллистических ракет из ситуационного центра, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с Путиным в Москве в пятницу заявил, что доволен совместными военными маневрами и также намерен принять в них участие в субботу.К учениям привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.Как подчеркнули в военном ведомстве, учения сил стратегического сдерживания запланированы для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.В Вооруженных силах продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил. В них принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ. Кроме того, в рамках проверки сил реагирования Союзного государства на территории Белоруссии проходят совместные российско-белорусское учения "Союзная решимость-2022".Также в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главкома ВМФ. Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего на учения планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.
https://ria.ru/20220218/ucheniya-1773615069.html
https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773551078.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768855663_57:0:1348:968_1920x0_80_0_0_8417fa3b19ab2c5f96e51137c985af30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия
00:10 19.02.2022 (обновлено: 07:50 19.02.2022)
 
В России пройдут учения сил стратегического сдерживания

В России пройдут учения сил стратегического сдерживания под руководством президента Путина

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУчения
Учения - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Учения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет пройдут в субботу под руководством президента России Владимира Путина, сообщили журналистам в Минобороны.

"Девятнадцатого февраля 2022 года под руководством верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации В.В. Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет", - сказали в ведомстве.

Путин будет наблюдать за учебными пусками баллистических ракет из ситуационного центра, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с Путиным в Москве в пятницу заявил, что доволен совместными военными маневрами и также намерен принять в них участие в субботу.
К учениям привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
Вертолет Ми-8 во время учений вооруженных сил Белоруссии и России Союзная решимость-2022 на полигоне Осиповичский в Могилевской области
Вчера, 17:05
Российско-белорусские учения носят оборонительный характер, заявил Путин
Как подчеркнули в военном ведомстве, учения сил стратегического сдерживания запланированы для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.
В Вооруженных силах продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил. В них принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ. Кроме того, в рамках проверки сил реагирования Союзного государства на территории Белоруссии проходят совместные российско-белорусское учения "Союзная решимость-2022".
Также в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главкома ВМФ. Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего на учения планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 13:26
Песков ответил на вопрос о присутствии Лукашенко на учениях в России
Опубликовано: Максим Горбачев
 
БезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала