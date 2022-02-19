https://ria.ru/20220219/ucheniya-1773701369.html

В России пройдут учения сил стратегического сдерживания

В России пройдут учения сил стратегического сдерживания - РИА Новости, 19.02.2022

В России пройдут учения сил стратегического сдерживания

Учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет пройдут в субботу под руководством президента России Владимира Путина, сообщили... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T00:10

2022-02-19T00:10

2022-02-19T07:50

безопасность

россия

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет пройдут в субботу под руководством президента России Владимира Путина, сообщили журналистам в Минобороны.Путин будет наблюдать за учебными пусками баллистических ракет из ситуационного центра, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с Путиным в Москве в пятницу заявил, что доволен совместными военными маневрами и также намерен принять в них участие в субботу.К учениям привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.Как подчеркнули в военном ведомстве, учения сил стратегического сдерживания запланированы для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.В Вооруженных силах продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил. В них принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ. Кроме того, в рамках проверки сил реагирования Союзного государства на территории Белоруссии проходят совместные российско-белорусское учения "Союзная решимость-2022".Также в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главкома ВМФ. Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего на учения планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

https://ria.ru/20220218/ucheniya-1773615069.html

https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773551078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, россия