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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220219/trailer-1773600493.html
Мишель Пфайффер, Джиллиан Андерсон и Виола Дэвис сыграли в "Первых леди"
Мишель Пфайффер, Джиллиан Андерсон и Виола Дэвис сыграли в "Первых леди" - РИА Новости, 19.02.2022
Мишель Пфайффер, Джиллиан Андерсон и Виола Дэвис сыграли в "Первых леди"
В Сети появился трейлер сериала "Первые леди". Об этом сообщает Collider. Ролик размещен на странице в YouTube телеканала Showtime. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T06:49
2022-02-19T06:49
культура
новости культуры
кино и сериалы
мишель обама
мишель пфайффер
джиллиан андерсон
виола дэвис
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Сети появился трейлер сериала "Первые леди". Об этом сообщает Collider. Ролик размещен на странице в YouTube телеканала Showtime. Главные героини — супруги президентов США Мишель Обама, Бетти Форд и Элеонора Рузвельт. Их образы воплотили Виола Дэвис, Мишель Пфайффер и Джиллиан Андерсон, соответственно. Каждая из героинь сталкивалась с различными препятствиями на своем пути. Но все они отстаивали права женщин и оставили след в истории, будучи кем-то больше, чем жена президента. Режиссер — Сюзанна Бир. Она известна по шоу "Ночной администратор" с Хью Лори и Томом Хиддлстоном, а также по драмам "Открытые сердца" и "После свадьбы", главные роли в которых исполнил Мадс Миккельсен. Премьера сериала "Первые леди" запланирована на 17 апреля.
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новости культуры, кино и сериалы, мишель обама, мишель пфайффер, джиллиан андерсон, виола дэвис
06:49 19.02.2022
 
Мишель Пфайффер, Джиллиан Андерсон и Виола Дэвис сыграли в "Первых леди"

Опубликован трейлер сериала "Первые леди" о женах президентов Обамы, Форда и Рузвельта

© SHOWTIME, 2022Кадр из трейлера фильма "Первая леди"
Кадр из трейлера фильма Первая леди
© SHOWTIME, 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Сети появился трейлер сериала "Первые леди". Об этом сообщает Collider. Ролик размещен на странице в YouTube телеканала Showtime.
Главные героини — супруги президентов США Мишель Обама, Бетти Форд и Элеонора Рузвельт. Их образы воплотили Виола Дэвис, Мишель Пфайффер и Джиллиан Андерсон, соответственно.
Каждая из героинь сталкивалась с различными препятствиями на своем пути. Но все они отстаивали права женщин и оставили след в истории, будучи кем-то больше, чем жена президента.
Режиссер — Сюзанна Бир. Она известна по шоу "Ночной администратор" с Хью Лори и Томом Хиддлстоном, а также по драмам "Открытые сердца" и "После свадьбы", главные роли в которых исполнил Мадс Миккельсен.
Премьера сериала "Первые леди" запланирована на 17 апреля.
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КультураНовости культурыКино и сериалыМишель ОбамаМишель ПфайфферДжиллиан АндерсонВиола Дэвис
 
 
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