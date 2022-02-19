https://ria.ru/20220219/trailer-1773600493.html

Мишель Пфайффер, Джиллиан Андерсон и Виола Дэвис сыграли в "Первых леди"

Мишель Пфайффер, Джиллиан Андерсон и Виола Дэвис сыграли в "Первых леди" - РИА Новости, 19.02.2022

Мишель Пфайффер, Джиллиан Андерсон и Виола Дэвис сыграли в "Первых леди"

В Сети появился трейлер сериала "Первые леди". Об этом сообщает Collider. Ролик размещен на странице в YouTube телеканала Showtime. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T06:49

2022-02-19T06:49

2022-02-19T06:49

культура

новости культуры

кино и сериалы

мишель обама

мишель пфайффер

джиллиан андерсон

виола дэвис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773601180_34:0:1186:648_1920x0_80_0_0_9ed57875900ea8e5095cd0b4ed348fe6.jpg

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Сети появился трейлер сериала "Первые леди". Об этом сообщает Collider. Ролик размещен на странице в YouTube телеканала Showtime. Главные героини — супруги президентов США Мишель Обама, Бетти Форд и Элеонора Рузвельт. Их образы воплотили Виола Дэвис, Мишель Пфайффер и Джиллиан Андерсон, соответственно. Каждая из героинь сталкивалась с различными препятствиями на своем пути. Но все они отстаивали права женщин и оставили след в истории, будучи кем-то больше, чем жена президента. Режиссер — Сюзанна Бир. Она известна по шоу "Ночной администратор" с Хью Лори и Томом Хиддлстоном, а также по драмам "Открытые сердца" и "После свадьбы", главные роли в которых исполнил Мадс Миккельсен. Премьера сериала "Первые леди" запланирована на 17 апреля.

https://ria.ru/20220215/kino-1772775088.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, мишель обама, мишель пфайффер, джиллиан андерсон, виола дэвис