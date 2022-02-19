https://ria.ru/20220219/tiktok-1773746589.html

TikTok разблокировал аккаунт РИА Новости

TikTok разблокировал аккаунт РИА Новости - РИА Новости, 19.02.2022

TikTok разблокировал аккаунт РИА Новости

Соцсеть ТikTok разблокировала аккаунт РИА Новости и восстановила удаленное видеообращение главы ДНР Дениса Пушилина после того, как в ситуацию вмешался... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T11:47

2022-02-19T11:47

2022-02-19T13:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

технологии

денис пушилин

луганская народная республика

донбасс

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

tiktok

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Соцсеть ТikTok разблокировала аккаунт РИА Новости и восстановила удаленное видеообращение главы ДНР Дениса Пушилина после того, как в ситуацию вмешался Роскомнадзор."Роскомнадзор занялся ситуацией, решение найдено", — сказали агентству в ведомстве.Сейчас аккаунт доступен, можно публиковать новые видео, сообщают администраторы канала.В самом TikTok подтвердили эту информацию и уточнили, что блокировка произошла по ошибке. Минувшей ночью TikTok закрыл доступ к странице РИА Новости и удалил видео, в котором Пушилин призывает жителей ДНР эвакуироваться из-за угрозы со стороны Украины.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за этого власти самопровозглашенных республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773747529.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, технологии, денис пушилин, луганская народная республика, донбасс, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), tiktok