11:47 19.02.2022 (обновлено: 13:52 19.02.2022)
TikTok разблокировал аккаунт РИА Новости
TikTok разблокировал аккаунт РИА Новости и восстановил удаленное видео обращения Пушилина
© Радио Sputnik Сергей ТучинПриложение TikTok
© Радио Sputnik Сергей Тучин
Приложение TikTok
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Соцсеть ТikTok разблокировала аккаунт РИА Новости и восстановила удаленное видеообращение главы ДНР Дениса Пушилина после того, как в ситуацию вмешался Роскомнадзор.
"Роскомнадзор занялся ситуацией, решение найдено", — сказали агентству в ведомстве.
Сейчас аккаунт доступен, можно публиковать новые видео, сообщают администраторы канала.
В самом TikTok подтвердили эту информацию и уточнили, что блокировка произошла по ошибке.
На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за этого власти самопровозглашенных республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Опубликовано: Мадина Моргоева