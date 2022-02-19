Рейтинг@Mail.ru
Производственный календарь 2026
14:55 19.02.2022 (обновлено: 12:19 24.02.2026)
Тестовая статья "Производственный календарь 2026"
Тестовая статья "Производственный календарь 2026"
Производственный календарь 2026: праздничные и выходные дни, переносы, нормы рабочего времени, помесячный и поквартальный календарь.
2022-02-19T14:55:00+03:00
2026-02-24T12:19:00+03:00
Тестовая статья "Производственный календарь 2026"

Производственный календарь 2026: праздничные и выходные дни, переносы, нормы рабочего времени, помесячный и поквартальный календарь.
Нормы рабочего времени в 2026 году

Праздники и переносы выходных в 2026 году

Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации:
  • 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы
  • 7 января — Рождество Христово;
  • 23 февраля — День защитника Отечества;
  • 8 марта — Международный женский день;
  • 1 мая — Праздник Весны и Труда;
  • 9 мая — День Победы;
  • 12 июня — День России;
  • 4 ноября — День народного единства.
В 2026 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.09.2025 N 1466 "О переносе выходных дней в 2026 году" перенесены следующие выходные дни:
  • с субботы 3 января на пятницу 9 января;
  • с воскресенья 4 января на четверг 31 декабря.

Производственный календарь 2026: праздничные и выходные дни, переносы, нормы рабочего времени, помесячный и поквартальный календарь.

  • Консультант Плюс
  • Постановлением Правительства РФ от 24.09.2025 N 1466 "О переносе выходных дней в 2026 году"
  • Статья 112 Трудового кодекса Российской Федерации
 
