Тестовая статья "Производственный календарь 2026"

Календарь по кварталам

Нормы рабочего времени в 2026 году

Праздники и переносы выходных в 2026 году

Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы

7 января — Рождество Христово;

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — Праздник Весны и Труда;

9 мая — День Победы;

12 июня — День России;

4 ноября — День народного единства.

В 2026 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.09.2025 N 1466 "О переносе выходных дней в 2026 году" перенесены следующие выходные дни:

с субботы 3 января на пятницу 9 января;

с воскресенья 4 января на четверг 31 декабря.

Комментарии и примеры

