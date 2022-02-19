Тестовая статья "Производственный календарь 2026"

Календарь по кварталам
© ИнфографикаКалендарь праздников — 2021. Май
© Инфографика
Календарь праздников — 2021. Май
Нормы рабочего времени в 2026 году
Праздники и переносы выходных в 2026 году
Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы
- 7 января — Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства.
В 2026 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.09.2025 N 1466 "О переносе выходных дней в 2026 году" перенесены следующие выходные дни:
- с субботы 3 января на пятницу 9 января;
- с воскресенья 4 января на четверг 31 декабря.
Комментарии и примеры
Производственный календарь 2026: праздничные и выходные дни, переносы, нормы рабочего времени, помесячный и поквартальный календарь.
Вопросы и ответы
Как правильно учитывать рабочее время?
— Производственный календарь 2026: праздничные и выходные дни, переносы, нормы рабочего времени, помесячный и поквартальный календарь.
Как правильно учитывать рабочее время?
— Производственный календарь 2026: праздничные и выходные дни, переносы, нормы рабочего времени, помесячный и поквартальный календарь.
Источники
- Консультант Плюс
- Постановлением Правительства РФ от 24.09.2025 N 1466 "О переносе выходных дней в 2026 году"
- Статья 112 Трудового кодекса Российской Федерации