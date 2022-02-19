https://ria.ru/20220219/testirovanie-1773712471.html
Попова предложила тестировать беженцев из Донбасса на COVID-19 в ПВР
Попова предложила тестировать беженцев из Донбасса на COVID-19 в ПВР - РИА Новости, 19.02.2022
Попова предложила тестировать беженцев из Донбасса на COVID-19 в ПВР
Тестирование беженцев из Донбасса на коронавирус нужно проводить в пунктах временного размещения Ростовской области, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T03:23
2022-02-19T03:23
2022-02-19T04:39
обострение ситуации в днр и лнр
общество
здоровье - общество
ростовская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Тестирование беженцев из Донбасса на коронавирус нужно проводить в пунктах временного размещения Ростовской области, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в Ростове-на-Дону.Попова добавила, что в течение двух дней в Ростовскую область будет поставлен необходимый запас тест-систем.Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что Попова вылетела в Ростовскую область для координации всех противоэпидемических мероприятий при размещении беженцев из Донбасса.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:23 19.02.2022 (обновлено: 04:39 19.02.2022)
Попова предложила тестировать беженцев из Донбасса на COVID-19 в ПВР
Глава Роспотребнадзора Попова: тестировать беженцев из Донбасса на COVID-19 нужно в ПВР