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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/testirovanie-1773712471.html
Попова предложила тестировать беженцев из Донбасса на COVID-19 в ПВР
Попова предложила тестировать беженцев из Донбасса на COVID-19 в ПВР - РИА Новости, 19.02.2022
Попова предложила тестировать беженцев из Донбасса на COVID-19 в ПВР
Тестирование беженцев из Донбасса на коронавирус нужно проводить в пунктах временного размещения Ростовской области, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T03:23
2022-02-19T04:39
обострение ситуации в днр и лнр
общество
здоровье - общество
ростовская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Тестирование беженцев из Донбасса на коронавирус нужно проводить в пунктах временного размещения Ростовской области, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в Ростове-на-Дону.Попова добавила, что в течение двух дней в Ростовскую область будет поставлен необходимый запас тест-систем.Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что Попова вылетела в Ростовскую область для координации всех противоэпидемических мероприятий при размещении беженцев из Донбасса.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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общество, здоровье - общество, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:23 19.02.2022 (обновлено: 04:39 19.02.2022)
 
Попова предложила тестировать беженцев из Донбасса на COVID-19 в ПВР

Глава Роспотребнадзора Попова: тестировать беженцев из Донбасса на COVID-19 нужно в ПВР

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Тестирование беженцев из Донбасса на коронавирус нужно проводить в пунктах временного размещения Ростовской области, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в Ростове-на-Дону.
"Проводить тестирования нужно в местах проживания. На границе проводить это будет невозможно", - сказала она.
Попова добавила, что в течение двух дней в Ростовскую область будет поставлен необходимый запас тест-систем.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что Попова вылетела в Ростовскую область для координации всех противоэпидемических мероприятий при размещении беженцев из Донбасса.
Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
03:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Попова: ситуация с COVID-19 в регионах Донбасса тяжелее, чем в России
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоЗдоровье - ОбществоРостовская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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