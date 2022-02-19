08:00 19.02.2022 (обновлено: 08:14 19.02.2022)
"Время играет против нас". Святыни Крыма оказались под угрозой
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРеставрационные работы в Ханском дворце Бахчисарая
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Никита Бизин. Ханскому дворцу в Бахчисарае грозит разрушение. Судьба памятника беспокоит и духовенство, и федеральные власти. Святынь в аварийном состоянии на полуострове немало — мусульманские, христианские, даже иудейские. О самых известных — в материале РИА Новости.
Символ полуострова
Комплекс в Бахчисарае служил резиденцией правителей Крымского ханства. Это единственный в мире сохранившийся объект крымско-татарской дворцовой архитектуры.
А также — один из самых посещаемых исторических памятников на полуострове. Четыре года назад началась масштабная реставрация, которую планируют закончить к 2023-му. Однако общественные и религиозные деятели Крыма бьют тревогу: на стене одного из корпусов образовалась большая трещина.
"У крымских татар много объектов, имеющих культурное и духовное значение. Но центральное место занимает комплекс "Хан-Сарай". Там сконцентрирована духовная, культурная, этническая составляющая жизни крымских мусульман. Наш долг — сохранить и передать это другим поколениям", — говорит муфтий Крыма Эмирали Аблаев.
Община, по его словам, тесно контактирует с властями. Глава региона Сергей Аксенов, в свою очередь, отметил, что специалисты уже определили, как избежать обрушения памятника.
© Фото представлено Духовным управлением мусульман Республики Крым (ДУМ РК)В результате реставрационных работ в одном из зданий комплекса "Ханский дворец" в Бахчисарае появились трещины
© Фото представлено Духовным управлением мусульман Республики Крым (ДУМ РК)
В результате реставрационных работ в одном из зданий комплекса "Ханский дворец" в Бахчисарае появились трещины
"Принят ряд решений для сохранения объекта "Графский корпус" комплекса сооружений "Ханский дворец" в Бахчисарае: создание и установка поддерживающих и подпорных конструкций, а также возведение системы стоек, уменьшающих давление кровли на стену, прокладка бандажей для стяжки здания и другое", — написал Аксенов в Telegram-канале.
Иудейские древности
Случай с Ханским дворцом — яркий, но не единственный. По данным регионального Минкультуры, около 70 процентов объектов исторического наследия — под угрозой.
Среди них немало и религиозных святынь. Из мусульманских — прежде всего 700-летняя мечеть хана Узбека, а также кладбище Азиз Девлет-Баба, где покоится праведник Девлет, принесший ислам на полуостров.
© Фото : официальный туристический портал Республики Крым Мечеть хана Узбека в исторической части города Старый Крым
Мечеть хана Узбека в исторической части города Старый Крым
Много значимых мест и для караимов. Этот малочисленный тюркский народ жил в основном в Крыму, исповедовал караимизм — религию, основанную на иудейской традиции.
Родовым гнездом караимы считают 800-летнюю крепость Чуфут-Кале недалеко от Бахчисарая. Сейчас ее основная часть в руинах. То же касается и кенасс — молитвенных домов.
"Насколько нам известно, их начнут реставрировать в 2023-м. К сожалению, очень большая волокита с документами. Мы это понимаем, однако памятники разрушаются", — говорит Наталья Кропотова, председатель правления Региональной национально-культурной автономии крымских караимов Республики Крым.
Сложная ситуация и с древними кладбищами. Самое известное, Балта-Тиймез, относится к X веку. Статус некрополя настолько высок у караимов, что до революции сюда привозили тела тех, кто умер в Москве или Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСредневековый пещерный город-крепость Чуфут-Кале в Крыму
Средневековый пещерный город-крепость Чуфут-Кале в Крыму
Жестокая расплата
Похожие проблемы и у православных. В ведении Симферопольской и Крымской епархии — 38 памятников, в том числе древние святыни, которым необходима реставрация.
"Например, от церкви Иоанна Крестителя в Старом Крыму, построенной примерно в X-XI веках, остался лишь свод стен. Для храма нужно прежде всего научно-проектное оформление. Мы обращались к властям по этому объекту. Однако пока ответа не получили. А ведь время в таких случаях играет против нас", — заявили в епархиальной пресс-службе.
Куда сложнее со святынями, которые формально не относятся к РПЦ. Это, например, пещерные монастыри, построенные на полуострове в VI-VIII веках монахами из Византии. Их всего пять, самые известные — Шулдан и Челтер-Мармара близ Севастополя.
Греческая церковь Иоанна Предтечи в Старом Крыму
"Эти монастыри — изюминка Крыма, — поясняют в епархии. — Однако сейчас у них нет четкого правового статуса".
По словам крымского общественного деятеля и депутата Госдумы VII созыва Руслана Бальбека, в Крыму предстоит узаконить сотни объектов культурного наследия. Пока же они вне правового поля — и потому реставрация невозможна.
"Немало трудностей возникает из-за строительного бума в Крыму, — отмечает Бальбек. — Активная частная застройка привела к тому, что охранная территория многих памятников значительно сократилась".
По этой причине некоторые объекты восстанавливают медленнее, чем хотелось, — например, караимскую кенассу в Симферополе. Как заявили в Минкультуры Крыма, ремонт затянулся из-за плотной застройки.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбъект культурного наследия народов России федерального значения — пещерный монастырь Челтер-Мармара, расположенный на обрыве горы Челтер-Кая
Объект культурного наследия народов России федерального значения — пещерный монастырь Челтер-Мармара, расположенный на обрыве горы Челтер-Кая
Всего же, по данным министерства, реставрируют около ста крымских объектов архитектурного наследия. Главные трудности — долгий процесс составления проектной документации и финансы. "Деньги выделяют в основном из федерального бюджета, — говорит Руслан Бальбек. — В некоторых случаях религиозные общины проводят работы за свой счет".
За все это приходится расплачиваться самым дорогим — временем. Ведь пока длится бесконечная бумажная волокита, крымские святыни разрушаются.
Опубликовано: Никита Бизин