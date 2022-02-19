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ВСУ дважды обстреляли населенный пункт Стыла, заявили в ДНР

ВСУ дважды обстреляли населенный пункт Стыла, заявили в ДНР - РИА Новости, 19.02.2022

ВСУ дважды обстреляли населенный пункт Стыла, заявили в ДНР

Украинские силовики дважды обстреляли населенный пункт Стыла из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров, сообщило представительство РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T04:27

2022-02-19T04:27

2022-02-19T04:48

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики дважды обстреляли населенный пункт Стыла из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров, сообщило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).По сообщению представительства ДНР, "после 03.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)".Отмечается, что в 03.00 по населенному пункту Стыла выпущено "15 мин калибром 120 мм", спустя две минуты "выпущено 12 мин калибром 120 мм".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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