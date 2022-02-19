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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/styla-1773714646.html
ВСУ дважды обстреляли населенный пункт Стыла, заявили в ДНР
ВСУ дважды обстреляли населенный пункт Стыла, заявили в ДНР - РИА Новости, 19.02.2022
ВСУ дважды обстреляли населенный пункт Стыла, заявили в ДНР
Украинские силовики дважды обстреляли населенный пункт Стыла из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров, сообщило представительство РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T04:27
2022-02-19T04:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики дважды обстреляли населенный пункт Стыла из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров, сообщило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).По сообщению представительства ДНР, "после 03.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)".Отмечается, что в 03.00 по населенному пункту Стыла выпущено "15 мин калибром 120 мм", спустя две минуты "выпущено 12 мин калибром 120 мм".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина
04:27 19.02.2022 (обновлено: 04:48 19.02.2022)
 
ВСУ дважды обстреляли населенный пункт Стыла, заявили в ДНР

Представительство ЛНР в СЦКК заявило, что ВСУ дважды обстреляли населенный пункт Стыла

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики дважды обстреляли населенный пункт Стыла из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров, сообщило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По сообщению представительства ДНР, "после 03.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)".
Отмечается, что в 03.00 по населенному пункту Стыла выпущено "15 мин калибром 120 мм", спустя две минуты "выпущено 12 мин калибром 120 мм".
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
04:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию ЛНР, заявили в Луганске
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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