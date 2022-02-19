https://ria.ru/20220219/studenty-1773795225.html

Северо-Кавказский федеральный университет поддержит студентов из ЛНР и ДНР

Северо-Кавказский федеральный университет поддержит студентов из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 19.02.2022

Северо-Кавказский федеральный университет поддержит студентов из ЛНР и ДНР

Северо-Кавказский федеральный университет поддержит студентов из Донецкой и Луганской народных республик, чтобы они спокойно продолжили учиться, сообщает... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T16:49

2022-02-19T16:49

2022-02-19T16:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

киев

северо-кавказский федеральный университет

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ПЯТИГОРСК, 19 фев - РИА Новости. Северо-Кавказский федеральный университет поддержит студентов из Донецкой и Луганской народных республик, чтобы они спокойно продолжили учиться, сообщает пресс-служба вуза."Ребята оказались в крайне сложной ситуации, и мы не должны оставаться в стороне. Наша задача, чтобы студенты могли спокойно продолжать обучение", - сказал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, администрация вуза прорабатывает возможность оказать поддержку студентам - жителям ДНР и ЛНР.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220211/donbass-1772266115.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, северо-кавказский федеральный университет