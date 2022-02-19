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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/studenty-1773795225.html
Северо-Кавказский федеральный университет поддержит студентов из ЛНР и ДНР
Северо-Кавказский федеральный университет поддержит студентов из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 19.02.2022
Северо-Кавказский федеральный университет поддержит студентов из ЛНР и ДНР
Северо-Кавказский федеральный университет поддержит студентов из Донецкой и Луганской народных республик, чтобы они спокойно продолжили учиться, сообщает... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T16:49
2022-02-19T16:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
северо-кавказский федеральный университет
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ПЯТИГОРСК, 19 фев - РИА Новости. Северо-Кавказский федеральный университет поддержит студентов из Донецкой и Луганской народных республик, чтобы они спокойно продолжили учиться, сообщает пресс-служба вуза."Ребята оказались в крайне сложной ситуации, и мы не должны оставаться в стороне. Наша задача, чтобы студенты могли спокойно продолжать обучение", - сказал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, администрация вуза прорабатывает возможность оказать поддержку студентам - жителям ДНР и ЛНР.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, северо-кавказский федеральный университет
16:49 19.02.2022
 
Северо-Кавказский федеральный университет поддержит студентов из ЛНР и ДНР

СКФУ поддержит студентов из ЛНР и ДНР, чтобы они продолжили учебу

© Depositphotos / michaeljungСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© Depositphotos / michaeljung
Студенты на лекции . Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 19 фев - РИА Новости. Северо-Кавказский федеральный университет поддержит студентов из Донецкой и Луганской народных республик, чтобы они спокойно продолжили учиться, сообщает пресс-служба вуза.
"Ребята оказались в крайне сложной ситуации, и мы не должны оставаться в стороне. Наша задача, чтобы студенты могли спокойно продолжать обучение", - сказал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, администрация вуза прорабатывает возможность оказать поддержку студентам - жителям ДНР и ЛНР.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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11 февраля, 13:21
Пушилин: Южная Осетия поддержит ДНР в случае активизации боев в Донбассе
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКиевСеверо-Кавказский федеральный университет
 
 
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