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Северо-Кавказский федеральный университет поддержит студентов из ЛНР и ДНР
Северо-Кавказский федеральный университет поддержит студентов из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 19.02.2022
Северо-Кавказский федеральный университет поддержит студентов из ЛНР и ДНР
Северо-Кавказский федеральный университет поддержит студентов из Донецкой и Луганской народных республик, чтобы они спокойно продолжили учиться, сообщает... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T16:49
2022-02-19T16:49
2022-02-19T16:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
северо-кавказский федеральный университет
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ПЯТИГОРСК, 19 фев - РИА Новости. Северо-Кавказский федеральный университет поддержит студентов из Донецкой и Луганской народных республик, чтобы они спокойно продолжили учиться, сообщает пресс-служба вуза."Ребята оказались в крайне сложной ситуации, и мы не должны оставаться в стороне. Наша задача, чтобы студенты могли спокойно продолжать обучение", - сказал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, администрация вуза прорабатывает возможность оказать поддержку студентам - жителям ДНР и ЛНР.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, северо-кавказский федеральный университет
Северо-Кавказский федеральный университет поддержит студентов из ЛНР и ДНР
СКФУ поддержит студентов из ЛНР и ДНР, чтобы они продолжили учебу