https://ria.ru/20220219/stol-1773776673.html

В Кремле рассказали о столе, за которым Путин общался с Макроном и Шольцем

В Кремле рассказали о столе, за которым Путин общался с Макроном и Шольцем - РИА Новости, 19.02.2022

В Кремле рассказали о столе, за которым Путин общался с Макроном и Шольцем

Овальный стол в Кремле, за которым президент Владимир Путин проводит значительную часть встреч с иностранными коллегами, был изготовлен в Италии, его длина пять РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:48

2022-02-19T14:48

2022-02-19T16:35

общество

италия

владимир путин

олаф шольц

эммануэль макрон

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Овальный стол в Кремле, за которым президент Владимир Путин проводит значительную часть встреч с иностранными коллегами, был изготовлен в Италии, его длина пять метров, рассказала РИА Новости пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова.Этот стол заинтересовал СМИ после переговоров Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Диалог на такой дистанции породил массу мемов в сети. В прессе также появлялись сообщения об авторе стола: кто-то писал, что его делали итальянские мастера, а кто-то отдавал авторство испанцам.За этим же столом Путин недавно встречался с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и лидерами других стран.По словам Крыловой, этот стол стоит в Кремле с 1996 года."Овальный стол, за которым проходили серии международных встреч президента России Владимира Владимировича Путина, в Кремле уже более трех десятилетий, как и вся мебель в представительском кабинете главы государства. Он был изготовлен на заказ в Италии; размеры стола: пять метров в длину и 2,15 метра в ширину", — сказала она."В документах он значится как "стол для заседаний, белый левкас, овальный", его появление в кабинете датировано январем 1996 года", — добавила Крылова.

https://ria.ru/20220211/ptsr-1772179030.html

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, италия, владимир путин, олаф шольц, эммануэль макрон