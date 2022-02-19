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В Кремле рассказали о столе, за которым Путин общался с Макроном и Шольцем
В Кремле рассказали о столе, за которым Путин общался с Макроном и Шольцем - РИА Новости, 19.02.2022
В Кремле рассказали о столе, за которым Путин общался с Макроном и Шольцем
Овальный стол в Кремле, за которым президент Владимир Путин проводит значительную часть встреч с иностранными коллегами, был изготовлен в Италии, его длина пять РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:48
2022-02-19T16:35
общество
италия
владимир путин
олаф шольц
эммануэль макрон
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Овальный стол в Кремле, за которым президент Владимир Путин проводит значительную часть встреч с иностранными коллегами, был изготовлен в Италии, его длина пять метров, рассказала РИА Новости пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова.Этот стол заинтересовал СМИ после переговоров Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Диалог на такой дистанции породил массу мемов в сети. В прессе также появлялись сообщения об авторе стола: кто-то писал, что его делали итальянские мастера, а кто-то отдавал авторство испанцам.За этим же столом Путин недавно встречался с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и лидерами других стран.По словам Крыловой, этот стол стоит в Кремле с 1996 года."Овальный стол, за которым проходили серии международных встреч президента России Владимира Владимировича Путина, в Кремле уже более трех десятилетий, как и вся мебель в представительском кабинете главы государства. Он был изготовлен на заказ в Италии; размеры стола: пять метров в длину и 2,15 метра в ширину", — сказала она."В документах он значится как "стол для заседаний, белый левкас, овальный", его появление в кабинете датировано январем 1996 года", — добавила Крылова.
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общество, италия, владимир путин, олаф шольц, эммануэль макрон
14:48 19.02.2022 (обновлено: 16:35 19.02.2022)
 
В Кремле рассказали о столе, за которым Путин общался с Макроном и Шольцем

Пресс-секретарь управделами Крылова: пятиметровый овальный стол для Кремля сделан в Италии

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Овальный стол в Кремле, за которым президент Владимир Путин проводит значительную часть встреч с иностранными коллегами, был изготовлен в Италии, его длина пять метров, рассказала РИА Новости пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова.
Этот стол заинтересовал СМИ после переговоров Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Диалог на такой дистанции породил массу мемов в сети. В прессе также появлялись сообщения об авторе стола: кто-то писал, что его делали итальянские мастера, а кто-то отдавал авторство испанцам.
За этим же столом Путин недавно встречался с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и лидерами других стран.
По словам Крыловой, этот стол стоит в Кремле с 1996 года.
"Овальный стол, за которым проходили серии международных встреч президента России Владимира Владимировича Путина, в Кремле уже более трех десятилетий, как и вся мебель в представительском кабинете главы государства. Он был изготовлен на заказ в Италии; размеры стола: пять метров в длину и 2,15 метра в ширину", — сказала она.
"В документах он значится как "стол для заседаний, белый левкас, овальный", его появление в кабинете датировано январем 1996 года", — добавила Крылова.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 00:54
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
ОбществоИталияВладимир ПутинОлаф ШольцЭммануэль Макрон
 
 
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