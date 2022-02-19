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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/ssha-1773769097.html
В Крыму уличили Вашингтон в попытках подтолкнуть Киев к войне
В Крыму уличили Вашингтон в попытках подтолкнуть Киев к войне - РИА Новости, 19.02.2022
В Крыму уличили Вашингтон в попытках подтолкнуть Киев к войне
Заявления президента США Джо Байдена по Украине говорят о том, что Вашингтон продолжает нагнетать ситуацию, чтобы подтолкнуть Киев к войне, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:02
2022-02-19T14:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
игорь конашенков
сергей лавров
россия
киев
ростовская область
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заявления президента США Джо Байдена по Украине говорят о том, что Вашингтон продолжает нагнетать ситуацию, чтобы подтолкнуть Киев к войне, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Байден ранее выступил с обращением по теме России и Украины, обвинил самопровозглашенные ЛНР и ДНР в нарушении прекращения огня в Донбассе, хотя республики последнее время постоянно сообщают об обстрелах со стороны украинских военных. Американский президент также повторил ничем не подкрепленный тезис о якобы попытках России "атаковать" Украину, пригрозив Москве санкциями в случае эскалации. РФ подобные заявления и приписываемые ей планы по эскалации категорически отрицает.Он отметил, что ДНР и ЛНР вынуждены обороняться из-за атак со стороны Украины. "ВСУ их обстреливают, устраивают провокации, Киев при этом не выполняет минские соглашения. Но из США, с Запада мы слышим только одно - что якобы готовится вторжение. Все это перекладывание с больной головы на здоровую", - заявил сенатор.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Мадина Моргоева
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в мире, владимир зеленский, игорь конашенков, сергей лавров, россия, киев, ростовская область, вооруженные силы украины, нато
14:02 19.02.2022
 
В Крыму уличили Вашингтон в попытках подтолкнуть Киев к войне

Сенатор Цеков: США нагнетают ситуацию вокруг Украины, чтобы подтолкнуть Киев к войне

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заявления президента США Джо Байдена по Украине говорят о том, что Вашингтон продолжает нагнетать ситуацию, чтобы подтолкнуть Киев к войне, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Байден ранее выступил с обращением по теме России и Украины, обвинил самопровозглашенные ЛНР и ДНР в нарушении прекращения огня в Донбассе, хотя республики последнее время постоянно сообщают об обстрелах со стороны украинских военных. Американский президент также повторил ничем не подкрепленный тезис о якобы попытках России "атаковать" Украину, пригрозив Москве санкциями в случае эскалации. РФ подобные заявления и приписываемые ей планы по эскалации категорически отрицает.
"США продолжают распространять фантазии, выдумывать какие-то даты, которые вечно не сбываются. Они нагнетают, конечно, стараются подтолкнуть Киев к войне. Им сильно хочется войны", - сказал Цеков.
Он отметил, что ДНР и ЛНР вынуждены обороняться из-за атак со стороны Украины. "ВСУ их обстреливают, устраивают провокации, Киев при этом не выполняет минские соглашения. Но из США, с Запада мы слышим только одно - что якобы готовится вторжение. Все это перекладывание с больной головы на здоровую", - заявил сенатор.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
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Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийИгорь КонашенковСергей ЛавровРоссияКиевРостовская областьВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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