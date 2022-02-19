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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220219/sochetanie-1773719238.html
Гинцбург объяснил, нужно ли сочетать назальную вакцину со "Спутником V"
Гинцбург объяснил, нужно ли сочетать назальную вакцину со "Спутником V" - РИА Новости, 19.02.2022
Гинцбург объяснил, нужно ли сочетать назальную вакцину со "Спутником V"
Отказаться от укола "Спутника V" в пользу назальной вакцины можно будет только в том случае, если последняя даст стопроцентную защиту от коронавируса, заявил... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T07:21
2022-02-19T09:48
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Отказаться от укола "Спутника V" в пользу назальной вакцины можно будет только в том случае, если последняя даст стопроцентную защиту от коронавируса, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.В середине октября Минздрав разрешил клинические исследования вакцины SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной Центром имени Гамалеи. Как сообщал его замглавы Денис Логунов, назальная вакцина безболезненна и имеет минимум побочных эффектов. Она будет создавать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
07:21 19.02.2022 (обновлено: 09:48 19.02.2022)
 
Гинцбург объяснил, нужно ли сочетать назальную вакцину со "Спутником V"

Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург: назальную вакцину можно будет сочетать со "Спутником V"

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Отказаться от укола "Спутника V" в пользу назальной вакцины можно будет только в том случае, если последняя даст стопроцентную защиту от коронавируса, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Когда мы в результате большой статистки узнаем, что назальная вакцина защищает на 100%, то тогда и укол "Спутника" не нужен будет, а если мы поймем, что она защищает на 70-80%, то нужно будет делать и то, и другое", — сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, зачем делать укол "Спутника" при применении назальной вакцины.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
16 января, 03:20Распространение коронавируса
Гинцбург рассказал, как будет проходить назальная вакцинация
В середине октября Минздрав разрешил клинические исследования вакцины SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной Центром имени Гамалеи.
Как сообщал его замглавы Денис Логунов, назальная вакцина безболезненна и имеет минимум побочных эффектов. Она будет создавать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
Сотрудница лаборатории поликлиники №1 в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 22:11В России
Гинцбург раскрыл принцип действия новой вакцины от коронавируса
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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