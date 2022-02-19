07:21 19.02.2022 (обновлено: 09:48 19.02.2022)
Гинцбург объяснил, нужно ли сочетать назальную вакцину со "Спутником V"
Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург: назальную вакцину можно будет сочетать со "Спутником V"
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Отказаться от укола "Спутника V" в пользу назальной вакцины можно будет только в том случае, если последняя даст стопроцентную защиту от коронавируса, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Когда мы в результате большой статистки узнаем, что назальная вакцина защищает на 100%, то тогда и укол "Спутника" не нужен будет, а если мы поймем, что она защищает на 70-80%, то нужно будет делать и то, и другое", — сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, зачем делать укол "Спутника" при применении назальной вакцины.
В середине октября Минздрав разрешил клинические исследования вакцины SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной Центром имени Гамалеи.
Как сообщал его замглавы Денис Логунов, назальная вакцина безболезненна и имеет минимум побочных эффектов. Она будет создавать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
Опубликовано: Максим Горбачев