https://ria.ru/20220219/sochetanie-1773719238.html

Гинцбург объяснил, нужно ли сочетать назальную вакцину со "Спутником V"

Гинцбург объяснил, нужно ли сочетать назальную вакцину со "Спутником V" - РИА Новости, 19.02.2022

Гинцбург объяснил, нужно ли сочетать назальную вакцину со "Спутником V"

Отказаться от укола "Спутника V" в пользу назальной вакцины можно будет только в том случае, если последняя даст стопроцентную защиту от коронавируса, заявил... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T07:21

2022-02-19T07:21

2022-02-19T09:48

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Отказаться от укола "Спутника V" в пользу назальной вакцины можно будет только в том случае, если последняя даст стопроцентную защиту от коронавируса, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.В середине октября Минздрав разрешил клинические исследования вакцины SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной Центром имени Гамалеи. Как сообщал его замглавы Денис Логунов, назальная вакцина безболезненна и имеет минимум побочных эффектов. Она будет создавать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

https://ria.ru/20220116/komponenty-1768047756.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220216/vaktsina-1773226117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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