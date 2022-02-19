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Под Саратовом на женщину и ее дочь в коляске рухнула глыба снега

Под Саратовом на женщину и ее дочь в коляске рухнула глыба снега - РИА Новости, 19.02.2022

Под Саратовом на женщину и ее дочь в коляске рухнула глыба снега

Следователи в ЗАТО поселок Светлый Саратовской области проводят проверку по факту госпитализации местной жительницы с двухлетней дочерью, на которых с крыши... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T16:27

2022-02-19T16:27

2022-02-19T16:43

происшествия

саратов

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 19 фев - РИА Новости. Следователи в ЗАТО поселок Светлый Саратовской области проводят проверку по факту госпитализации местной жительницы с двухлетней дочерью, на которых с крыши дома рухнула глыба снега, сообщило региональное управление СК РФ."По предварительным данным, 19 февраля 2022 года в дневное время 33-летняя женщина выходила с коляской, где находился двухлетний ребенок, из подъезда дома №6 по улице Кузнецова ЗАТО Светлый Саратовской области. В этот момент с крыши указанного дома произошел сход снежной массы, в результате чего женщина с ребенком получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе СУСК, пострадали мать с двухлетней дочерью.Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента и дадут объективную юридическую оценку действиям ответственных за уборку снега и наледи с фасада и крыши жилого дома, добавили в СК.Прокуратура региона сообщила, что надзорное ведомство начало проверку травмирования ребенка при сходе снега с крыши дома, для прохождения полного обследования её направили в больницу Саратова."В настоящее время прокуратурой выясняются обстоятельства и причины произошедшего, проводится проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ. Вышеуказанный дом находится на обслуживании МУП "ЖКХ" городского округа ЗАТО Светлый. По результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.Это десятый подобный случай с начала года в Саратове, где с 6 января по 12 февраля госпитализировали семерых женщин и двоих мужчин после того, как им на голову рухнули глыбы снега и льда с различных зданий, в основном, с крыш многоквартирных домов.

https://ria.ru/20220214/glyba-1772783915.html

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саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, саратов, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)