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Кадры с места взрыва нового снаряда в Ростовской области

Появилось фото с места взрыва еще одного снаряда в Ростовской области - РИА Новости, 19.02.2022

Кадры с места взрыва нового снаряда в Ростовской области

В Сети появилась первая фотография с места падения еще одного снаряда, упавшего в Ростовской области недалеко от границы с Украиной. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T15:41

2022-02-19T15:41

2022-02-19T15:42

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

ростовская область

днр

лнр

россия

украина

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Сети появилась первая фотография с места падения еще одного снаряда, упавшего в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.По информации источника, запуск произвели с помощью советской реактивной системы залпового огня "Град". Боеприпас упал на территории Тарасовского района.Ранее днем стало известно о разрыве снаряда в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской в Ростовской области. Пострадавших и разрушений нет.

ростовская область

россия

украина

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Влада Икрамова

Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

происшествия, ростовская область, днр, лнр, россия, украина