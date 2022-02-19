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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Кадры с места взрыва нового снаряда в Ростовской области
Появилось фото с места взрыва еще одного снаряда в Ростовской области - РИА Новости, 19.02.2022
Кадры с места взрыва нового снаряда в Ростовской области
В Сети появилась первая фотография с места падения еще одного снаряда, упавшего в Ростовской области недалеко от границы с Украиной. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T15:41
2022-02-19T15:42
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
ростовская область
днр
лнр
россия
украина
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Сети появилась первая фотография с места падения еще одного снаряда, упавшего в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.По информации источника, запуск произвели с помощью советской реактивной системы залпового огня "Град". Боеприпас упал на территории Тарасовского района.Ранее днем стало известно о разрыве снаряда в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской в Ростовской области. Пострадавших и разрушений нет.
ростовская область
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Влада Икрамова
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происшествия, ростовская область, днр, лнр, россия, украина
15:41 19.02.2022 (обновлено: 15:42 19.02.2022)
 
Появилось фото с места взрыва еще одного снаряда в Ростовской области

Появилось фото с места взрыва нового снаряда в Ростовской области рядом с границей Украины

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник МЧС России
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Сети появилась первая фотография с места падения еще одного снаряда, упавшего в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.
По информации источника, запуск произвели с помощью советской реактивной системы залпового огня "Град". Боеприпас упал на территории Тарасовского района.
Ранее днем стало известно о разрыве снаряда в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской в Ростовской области. Пострадавших и разрушений нет.
Опубликовано: Влада Икрамова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияРостовская областьДНРЛНРРоссияУкраина
 
 
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