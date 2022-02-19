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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/snaryad-1773742813.html
Появились кадры с места разрыва снаряда в Ростовской области
Появились кадры с места разрыва снаряда в Ростовской области - РИА Новости, 19.02.2022
Появились кадры с места разрыва снаряда в Ростовской области
РИА Новости получило кадры с места предположительного разрыва снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:21
2022-02-19T11:26
обострение ситуации в днр и лнр
ростовская область
в мире
тарасовский район
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. РИА Новости получило кадры с места предположительного разрыва снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что снаряд, предположительно, разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от госграницы РФ с Украиной. Инцидент, по его словам, произошел в 4.00 в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. Пострадавших и разрушений нет.Как видно на фото, место происшествия ограждено. Оно находится на проселочной дороге. Ранее сообщалось, что там работают сотрудники силовых ведомств.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
https://ria.ru/20220219/donbass-1773734271.html
ростовская область
тарасовский район
россия
донецкая народная республика
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Екатерина Зайцева
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ростовская область, в мире, тарасовский район, россия, донецкая народная республика, денис пушилин
11:21 19.02.2022 (обновлено: 11:26 19.02.2022)
 
Появились кадры с места разрыва снаряда в Ростовской области

Появились кадры с места взрыва снаряда в Ростовской области недалеко от границы с Украиной

© РИА НовостиНа месте попадания снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области
На месте попадания снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости
На месте попадания снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. РИА Новости получило кадры с места предположительного разрыва снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что снаряд, предположительно, разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от госграницы РФ с Украиной. Инцидент, по его словам, произошел в 4.00 в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. Пострадавших и разрушений нет.
Как видно на фото, место происшествия ограждено. Оно находится на проселочной дороге. Ранее сообщалось, что там работают сотрудники силовых ведомств.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 10:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В пунктах размещения Ростовской области находятся 1692 человека из Донбасса
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРостовская областьВ миреТарасовский районРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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