https://ria.ru/20220219/snaryad-1773742813.html

Появились кадры с места разрыва снаряда в Ростовской области

Появились кадры с места разрыва снаряда в Ростовской области - РИА Новости, 19.02.2022

Появились кадры с места разрыва снаряда в Ростовской области

РИА Новости получило кадры с места предположительного разрыва снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T11:21

2022-02-19T11:21

2022-02-19T11:26

обострение ситуации в днр и лнр

ростовская область

в мире

тарасовский район

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773741307_0:148:2552:1584_1920x0_80_0_0_edf6516d8bfc4064e9e593918432066e.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. РИА Новости получило кадры с места предположительного разрыва снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что снаряд, предположительно, разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от госграницы РФ с Украиной. Инцидент, по его словам, произошел в 4.00 в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. Пострадавших и разрушений нет.Как видно на фото, место происшествия ограждено. Оно находится на проселочной дороге. Ранее сообщалось, что там работают сотрудники силовых ведомств.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.

https://ria.ru/20220219/donbass-1773734271.html

ростовская область

тарасовский район

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ростовская область, в мире, тарасовский район, россия, донецкая народная республика, денис пушилин