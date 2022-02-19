https://ria.ru/20220219/snaryad-1773742813.html
Появились кадры с места разрыва снаряда в Ростовской области
Появились кадры с места разрыва снаряда в Ростовской области - РИА Новости, 19.02.2022
Появились кадры с места разрыва снаряда в Ростовской области
РИА Новости получило кадры с места предположительного разрыва снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:21
2022-02-19T11:21
2022-02-19T11:26
обострение ситуации в днр и лнр
ростовская область
в мире
тарасовский район
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773741307_0:148:2552:1584_1920x0_80_0_0_edf6516d8bfc4064e9e593918432066e.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. РИА Новости получило кадры с места предположительного разрыва снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что снаряд, предположительно, разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от госграницы РФ с Украиной. Инцидент, по его словам, произошел в 4.00 в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. Пострадавших и разрушений нет.Как видно на фото, место происшествия ограждено. Оно находится на проселочной дороге. Ранее сообщалось, что там работают сотрудники силовых ведомств.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
https://ria.ru/20220219/donbass-1773734271.html
ростовская область
тарасовский район
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773741307_275:0:2387:1584_1920x0_80_0_0_9acd11ab7ea07e4935a4e0738b99f5cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, в мире, тарасовский район, россия, донецкая народная республика, денис пушилин
11:21 19.02.2022 (обновлено: 11:26 19.02.2022)
Появились кадры с места разрыва снаряда в Ростовской области
Появились кадры с места взрыва снаряда в Ростовской области недалеко от границы с Украиной