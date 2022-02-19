02:05 19.02.2022 (обновлено: 02:10 19.02.2022)
Байден дает перевернутую картину ситуации вокруг Украины, заявил Слуцкий
Депутат Слуцкий заявил, что Байден дает перевернутую картину ситуации вокруг Украины
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова президента США Джо Байдена о ситуации вокруг Украины, заявил, что он дает перевернутую картину происходящего.
Байден ранее выступил с очередным видеообращением по теме Украины. Он обвинил самопровозглашенные ЛНР и ДНР в нарушении прекращения огня в Донбассе, хотя республики последнее время постоянно сообщают об обстрелах со стороны украинских силовиков. Американский президент также повторил ни чем не подкрепленный тезис о якобы попытках России "атаковать" Украину, пригрозив Москве санкциями в случае эскалации. РФ подобные заявления и приписываемые ей планы по эскалации категорически отрицает.
"Байден дает абсолютно перевернутую картину ситуации вокруг Украины ... Все это очень далеко от реалий Донбасса, где сегодня идут минометные обстрелы жилых районов со стороны ВСУ, где звучат взрывы, где экстренно эвакуируют мирных жителей - стариков, женщин и детей", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что для этих граждан Байден, рассуждающий о "злодейке-России", которая сегодня принимает мирное население ЛНР и ДНР, "должен казаться настоящим персонажем из Зазеркалья".
"Вся эта американская демагогия меркнет на фоне необходимости защитить жителей республик. По поручению президента Путина беженцам окажут материальную помощь. В регионы, которые будут их принимать, уже устремились сотни волонтеров. Но все это неудобная правда для Вашингтона", - добавил Слуцкий.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Опубликовано: Максим Горбачев