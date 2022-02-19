https://ria.ru/20220219/situatsiya-1773708490.html

Байден дает перевернутую картину ситуации вокруг Украины, заявил Слуцкий

Байден дает перевернутую картину ситуации вокруг Украины, заявил Слуцкий - РИА Новости, 19.02.2022

Байден дает перевернутую картину ситуации вокруг Украины, заявил Слуцкий

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова президента США Джо Байдена о ситуации вокруг Украины, заявил, что он дает... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T02:05

2022-02-19T02:05

2022-02-19T02:10

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова президента США Джо Байдена о ситуации вокруг Украины, заявил, что он дает перевернутую картину происходящего.Байден ранее выступил с очередным видеообращением по теме Украины. Он обвинил самопровозглашенные ЛНР и ДНР в нарушении прекращения огня в Донбассе, хотя республики последнее время постоянно сообщают об обстрелах со стороны украинских силовиков. Американский президент также повторил ни чем не подкрепленный тезис о якобы попытках России "атаковать" Украину, пригрозив Москве санкциями в случае эскалации. РФ подобные заявления и приписываемые ей планы по эскалации категорически отрицает.Он подчеркнул, что для этих граждан Байден, рассуждающий о "злодейке-России", которая сегодня принимает мирное население ЛНР и ДНР, "должен казаться настоящим персонажем из Зазеркалья"."Вся эта американская демагогия меркнет на фоне необходимости защитить жителей республик. По поручению президента Путина беженцам окажут материальную помощь. В регионы, которые будут их принимать, уже устремились сотни волонтеров. Но все это неудобная правда для Вашингтона", - добавил Слуцкий.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/naselenie-1773708158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, россия