https://ria.ru/20220219/sholts-1773829961.html

Член СПЧ прокомментировал слова Шольца про геноцид в Донбассе

Член СПЧ прокомментировал слова Шольца про геноцид в Донбассе - РИА Новости, 19.02.2022

Член СПЧ прокомментировал слова Шольца про геноцид в Донбассе

Канцлер Германии Олаф Шольц не посещал зону боевых действий в Донбассе и, возможно, пользуется недостоверными источниками, но принимать драматичную ситуацию со... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T21:11

2022-02-19T21:11

2022-02-19T21:11

в мире

владимир путин

москва

новороссия

югославия

вооруженные силы украины

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц не посещал зону боевых действий в Донбассе и, возможно, пользуется недостоверными источниками, но принимать драматичную ситуацию со смехом значит показывать себя несерьезным политиком, заявил РИА Новости член СПЧ Александр Брод.Президент России Владимир Путин ранее на пресс-конференции после переговоров с Шольцем в Москве 15 февраля заявлял, что считает происходящее в Донбассе геноцидом. Немецкий канцлер, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что когда российский президент "переходит к аргументу, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, это реально нелепо". Шольц выступал на английском и использовал слово ridiculous, что также значит "смехотворный"."У меня нет информации о том, что нынешний канцлер ФРГ за последние годы посещал Новороссию и зону боевых действий. Поэтому не исключаю, что он пользуется недостоверными источниками информации о происходящем. Как известно, с начала вооруженного конфликта в Донбассе с 2014 года от обстрелов ВСУ погибло более 5 тысяч человек, более 8 тысяч получили ранения, свыше 1600 стали инвалидами. Среди погибших более 90 детей. Более 300 человек пропали без вести", - сказал Брод.ОН отметил, что эти обстрелы в нарушение минских соглашений продолжаются, мирным жителям пришлось эвакуироваться.Кроме этого, член СПЧ высказался относительно заявления Шольца по поводу событий в Югославии в 1990-х годах. По словам канцлера, когда он сказал президенту Владимиру Путину о том, что НАТО не агрессивна и нет причины бояться, Путин "приводит аргумент бывшей Югославии"."Удивляет и трактовка господином Шольцем событий в Югославии 90-х годов, когда после 78 дней воздушных ударов погибли свыше 3 тысяч человек, из них более 80 детей. Такая вольная трактовка истории говорит о том, что господину Шольцу стоит срочно полистать учебники истории и поучиться у своих недавних предшественников искусству дипломатии", - подытожил Брод.

https://radiosputnik.ria.ru/20220219/mid-1773798688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, москва, новороссия, югославия, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр