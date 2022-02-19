Член СПЧ прокомментировал слова Шольца про геноцид в Донбассе
Член СПЧ Брод о словах Шольца про геноцид в Донбассе: так говорят несерьезные политики
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц не посещал зону боевых действий в Донбассе и, возможно, пользуется недостоверными источниками, но принимать драматичную ситуацию со смехом значит показывать себя несерьезным политиком, заявил РИА Новости член СПЧ Александр Брод.
Президент России Владимир Путин ранее на пресс-конференции после переговоров с Шольцем в Москве 15 февраля заявлял, что считает происходящее в Донбассе геноцидом. Немецкий канцлер, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что когда российский президент "переходит к аргументу, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, это реально нелепо". Шольц выступал на английском и использовал слово ridiculous, что также значит "смехотворный".
"У меня нет информации о том, что нынешний канцлер ФРГ за последние годы посещал Новороссию и зону боевых действий. Поэтому не исключаю, что он пользуется недостоверными источниками информации о происходящем. Как известно, с начала вооруженного конфликта в Донбассе с 2014 года от обстрелов ВСУ погибло более 5 тысяч человек, более 8 тысяч получили ранения, свыше 1600 стали инвалидами. Среди погибших более 90 детей. Более 300 человек пропали без вести", - сказал Брод.
ОН отметил, что эти обстрелы в нарушение минских соглашений продолжаются, мирным жителям пришлось эвакуироваться.
"Принимать драматичную ситуацию на юго-востоке Украины легковесно, со смехом, значит показывать себя несерьезным политиком. Тем более, канцлер Германии должен помнить недавние уроки истории, чем обернулись для мира человеконенавистнические идеи, идеи культа силы и желание мирового господства", - сказал Брод.
"Удивляет и трактовка господином Шольцем событий в Югославии 90-х годов, когда после 78 дней воздушных ударов погибли свыше 3 тысяч человек, из них более 80 детей. Такая вольная трактовка истории говорит о том, что господину Шольцу стоит срочно полистать учебники истории и поучиться у своих недавних предшественников искусству дипломатии", - подытожил Брод.
Опубликовано: Дарья Буймова