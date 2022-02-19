https://ria.ru/20220219/serbiya-1773777207.html

Народ Сербии никогда не захочет идти в НАТО, заявил Вучич

Народ Сербии никогда не захочет идти в НАТО, заявил Вучич - РИА Новости, 19.02.2022

Народ Сербии никогда не захочет идти в НАТО, заявил Вучич

Народ Сербии не хочет и не будет вступать в НАТО, заявил президент страны Александр Вучич, а также пообещал вскоре представить гражданам "одно из мощнейших... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:51

2022-02-19T14:51

2022-02-19T16:04

в мире

сербия

александр вучич

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БЕЛГРАД, 19 фев – РИА Новости. Народ Сербии не хочет и не будет вступать в НАТО, заявил президент страны Александр Вучич, а также пообещал вскоре представить гражданам "одно из мощнейших вооружений в мире".В субботу Вучич выступал на митинге в рамках избирательной кампании правящей Сербской прогрессивной партии в поселке Мерошина на юге страны в качестве лидера партии. Волеизъявление назначено на 3 апреля, тогда же ожидаются и президентские выборы."А тем, кто вам, людям, здесь, которые хорошо помнят 1999 год, говорят, что неизвестно, может вступим или нет в НАТО, заявляю – народ Сербии не пустит и никогда не пойдет в НАТО и за это будет голосовать 3 апреля. Народ Сербии любит свой военный нейтралитет, свою армию, не чужую. Он хочет, чтобы сами защищали свое небо, иметь сильную армию, чтобы никто не смог ни на секунду угрожать суверенитету нашей страны", - заявил сербский лидер собравшимся."Через несколько дней увидите, насколько Сербия сильнее, обрадуем вас некоторыми системами, которые представляют собой одно из мощнейших вооружений сейчас в мире и больше Сербия ни для кого не будет легкой добычей, Сербия и ее народ будут свободными и свободолюбивыми и никому не позволят угрожать этой свободе", - подчеркнул Вучич.По его словам, перед Сербией еще много испытаний, из-за ситуации в мире и Европе, которые коснутся и балканской страны и ее граждан."Достаточно посмотреть, что происходит в отношениях между глобальными силами – США и РФ, КНР и Европой, как не поверни. И мы – малые, уже 7-8 лет слушаем, что не сможем быть в хороших отношениях со всеми, что нас заставят, что нельзя сидеть на двух стульях. Но эти люди никак не поймут, что у нас есть свой стул, один единственный – стул Сербии, который любим больше всего и всех, и никому не отдадим", - указал Вучич.

https://ria.ru/20220219/serbiya-1773771803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сербия, александр вучич, сша, россия, европа, нато