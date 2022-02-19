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Сербия выступает против антироссийских санкций, заявили власти страны
Сербия выступает против антироссийских санкций, заявили власти страны - РИА Новости, 19.02.2022
Сербия выступает против антироссийских санкций, заявили власти страны
Руководство Сербии находится на пути в ЕС, но выступает против введения санкций в отношении России и не планирует вступать в НАТО, заявил в ходе визита в Москву РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:21
2022-02-19T15:03
россия
сербия
еврокомиссия
евросоюз
нато
александр вучич
игорь конашенков
сергей лавров
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БЕЛГРАД, 19 фев – РИА Новости. Руководство Сербии находится на пути в ЕС, но выступает против введения санкций в отношении России и не планирует вступать в НАТО, заявил в ходе визита в Москву министр по инновациям страны Ненад Попович.Попович находится в России, где провел встречу с зампредседателя Совфеда РФ Константином Косачевым."Сербия остается на европейском пути, но мы решительно против введения санкций в отношении России и членства Сербии в НАТО, которая нас бомбардировала", - цитирует пресс-служба сербского министра. По его словам, отношения Сербии и России сейчас "лучшие в истории", чему, по его мнению, способствуют "личная дружба и взаимное доверие президентов Владимира Путина и Александра Вучича".Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Евросоюз готовит "серьезный пакет финансовых и экономических санкций" против России, который может быть применен в случае эскалации, напомнила глава ЕК. Он может включать в себя меры в отношении энергетики, передовых технологий, доступа к рынкам капитала, отметила она.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220210/zapad-1772103146.html
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россия, сербия, еврокомиссия, евросоюз, нато, александр вучич, игорь конашенков, сергей лавров
14:21 19.02.2022 (обновлено: 15:03 19.02.2022)
 
Сербия выступает против антироссийских санкций, заявили власти страны

Министр Сербии по инновациям Попович заявил, что республика против антироссийских санкций

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкФлаги России и Сербии
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Флаги России и Сербии
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БЕЛГРАД, 19 фев – РИА Новости. Руководство Сербии находится на пути в ЕС, но выступает против введения санкций в отношении России и не планирует вступать в НАТО, заявил в ходе визита в Москву министр по инновациям страны Ненад Попович.
Попович находится в России, где провел встречу с зампредседателя Совфеда РФ Константином Косачевым.
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 15:54
В Сербии заявили о развале Запада на два лагеря из-за России
"Сербия остается на европейском пути, но мы решительно против введения санкций в отношении России и членства Сербии в НАТО, которая нас бомбардировала", - цитирует пресс-служба сербского министра. По его словам, отношения Сербии и России сейчас "лучшие в истории", чему, по его мнению, способствуют "личная дружба и взаимное доверие президентов Владимира Путина и Александра Вучича".
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Евросоюз готовит "серьезный пакет финансовых и экономических санкций" против России, который может быть применен в случае эскалации, напомнила глава ЕК. Он может включать в себя меры в отношении энергетики, передовых технологий, доступа к рынкам капитала, отметила она.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 13:58В мире
Канцлер Германии: вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
РоссияСербияЕврокомиссияЕвросоюзНАТОАлександр ВучичИгорь КонашенковСергей Лавров
 
 
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