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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220219/savicheva-1773512268.html
Юлия Савичева выпустила сингл "Майский дождь"
Юлия Савичева выпустила сингл "Майский дождь" - РИА Новости, 19.02.2022
Юлия Савичева выпустила сингл "Майский дождь"
Юлия Савичева выпустила сингл "Майский дождь". О выходе трека она сообщила в личном микроблоге. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T00:35
2022-02-19T00:35
культура
новости культуры
музыка
юлия савичева
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Юлия Савичева выпустила сингл "Майский дождь". О выходе трека она сообщила в личном микроблоге. "Вспоминаю, когда мы вначале отношений с моим мужем устраивали свидания, почему-то всегда лил дождь, а мы бродили по улице без зонта промокшие, но счастливые. Про эти незабываемые моменты я рассказываю вам в своей песне. "Майский дождь" про искреннюю, настоящую и нерушимую любовь", — пишет Савичева.Сингл представлен на цифровых площадках. "Караулит майский дождь под окном целый день. Он нацелен потушить эту любовь, что горит в нашем сердце, но льет мимо цели", — поет Юлия. Судя комментариям пользователей в Instagram-аккаунте исполнительницы, ее новый трек им понравился. "Юлечка, очень красивая песня", "Отличная новинка", "Песня — огонь. На повторе", "С премьерой! Как же мне нравится! Танцевальная, позитивная, легкая и светлая песня! Хочется слушать без остановки! Ожидания того стоили!" — отреагировали фанаты.
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новости культуры, музыка, юлия савичева
00:35 19.02.2022
 
Юлия Савичева выпустила сингл "Майский дождь"

Юлия Савичева представила сингл "Майский дождь" о начале своего романа с мужем

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПевица Юлия Савичева перед началом шоу "Дискотека 90-х" в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
Певица Юлия Савичева перед началом шоу Дискотека 90-х в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Юлия Савичева выпустила сингл "Майский дождь". О выходе трека она сообщила в личном микроблоге.
"Вспоминаю, когда мы вначале отношений с моим мужем устраивали свидания, почему-то всегда лил дождь, а мы бродили по улице без зонта промокшие, но счастливые. Про эти незабываемые моменты я рассказываю вам в своей песне. "Майский дождь" про искреннюю, настоящую и нерушимую любовь", — пишет Савичева.
Сингл представлен на цифровых площадках.
"Караулит майский дождь под окном целый день. Он нацелен потушить эту любовь, что горит в нашем сердце, но льет мимо цели", — поет Юлия.
Судя комментариям пользователей в Instagram-аккаунте исполнительницы, ее новый трек им понравился.
"Юлечка, очень красивая песня", "Отличная новинка", "Песня — огонь. На повторе", "С премьерой! Как же мне нравится! Танцевальная, позитивная, легкая и светлая песня! Хочется слушать без остановки! Ожидания того стоили!" — отреагировали фанаты.
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Опубликовано: Елена Громова
 
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