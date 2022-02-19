https://ria.ru/20220219/savicheva-1773512268.html

Юлия Савичева выпустила сингл "Майский дождь"

Юлия Савичева выпустила сингл "Майский дождь" - РИА Новости, 19.02.2022

Юлия Савичева выпустила сингл "Майский дождь"

Юлия Савичева выпустила сингл "Майский дождь". О выходе трека она сообщила в личном микроблоге. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T00:35

2022-02-19T00:35

2022-02-19T00:35

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юлия савичева

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Юлия Савичева выпустила сингл "Майский дождь". О выходе трека она сообщила в личном микроблоге. "Вспоминаю, когда мы вначале отношений с моим мужем устраивали свидания, почему-то всегда лил дождь, а мы бродили по улице без зонта промокшие, но счастливые. Про эти незабываемые моменты я рассказываю вам в своей песне. "Майский дождь" про искреннюю, настоящую и нерушимую любовь", — пишет Савичева.Сингл представлен на цифровых площадках. "Караулит майский дождь под окном целый день. Он нацелен потушить эту любовь, что горит в нашем сердце, но льет мимо цели", — поет Юлия. Судя комментариям пользователей в Instagram-аккаунте исполнительницы, ее новый трек им понравился. "Юлечка, очень красивая песня", "Отличная новинка", "Песня — огонь. На повторе", "С премьерой! Как же мне нравится! Танцевальная, позитивная, легкая и светлая песня! Хочется слушать без остановки! Ожидания того стоили!" — отреагировали фанаты.

https://ria.ru/20220213/orbakayte-1772281080.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, юлия савичева