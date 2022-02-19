https://ria.ru/20220219/savicheva-1773512268.html
Юлия Савичева выпустила сингл "Майский дождь"
Юлия Савичева выпустила сингл "Майский дождь" - РИА Новости, 19.02.2022
Юлия Савичева выпустила сингл "Майский дождь"
Юлия Савичева выпустила сингл "Майский дождь". О выходе трека она сообщила в личном микроблоге. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T00:35
2022-02-19T00:35
2022-02-19T00:35
культура
новости культуры
музыка
юлия савичева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752947553_0:192:2990:1874_1920x0_80_0_0_e5488e2961bad702b095e6c30384d255.jpg
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Юлия Савичева выпустила сингл "Майский дождь". О выходе трека она сообщила в личном микроблоге. "Вспоминаю, когда мы вначале отношений с моим мужем устраивали свидания, почему-то всегда лил дождь, а мы бродили по улице без зонта промокшие, но счастливые. Про эти незабываемые моменты я рассказываю вам в своей песне. "Майский дождь" про искреннюю, настоящую и нерушимую любовь", — пишет Савичева.Сингл представлен на цифровых площадках. "Караулит майский дождь под окном целый день. Он нацелен потушить эту любовь, что горит в нашем сердце, но льет мимо цели", — поет Юлия. Судя комментариям пользователей в Instagram-аккаунте исполнительницы, ее новый трек им понравился. "Юлечка, очень красивая песня", "Отличная новинка", "Песня — огонь. На повторе", "С премьерой! Как же мне нравится! Танцевальная, позитивная, легкая и светлая песня! Хочется слушать без остановки! Ожидания того стоили!" — отреагировали фанаты.
https://ria.ru/20220213/orbakayte-1772281080.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752947553_467:0:2966:1874_1920x0_80_0_0_3c3b2c464dc3662078c5f6f9284b2e6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, юлия савичева
Юлия Савичева выпустила сингл "Майский дождь"
Юлия Савичева представила сингл "Майский дождь" о начале своего романа с мужем
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
Юлия Савичева выпустила сингл "Майский дождь". О выходе трека она сообщила
в личном микроблоге.
"Вспоминаю, когда мы вначале отношений с моим мужем устраивали свидания, почему-то всегда лил дождь, а мы бродили по улице без зонта промокшие, но счастливые. Про эти незабываемые моменты я рассказываю вам в своей песне. "Майский дождь" про искреннюю, настоящую и нерушимую любовь", — пишет Савичева.
Сингл представлен на цифровых площадках.
"Караулит майский дождь под окном целый день. Он нацелен потушить эту любовь, что горит в нашем сердце, но льет мимо цели", — поет Юлия.
Судя комментариям пользователей в Instagram-аккаунте исполнительницы, ее новый трек им понравился.
"Юлечка, очень красивая песня", "Отличная новинка", "Песня — огонь. На повторе", "С премьерой! Как же мне нравится! Танцевальная, позитивная, легкая и светлая песня! Хочется слушать без остановки! Ожидания того стоили!" — отреагировали фанаты.
Опубликовано: Елена Громова