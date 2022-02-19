Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220219/sanktsii-1773828869.html
G7 пригрозила России беспрецедентными издержками в случае эскалации
G7 пригрозила России беспрецедентными издержками в случае эскалации - РИА Новости, 19.02.2022
G7 пригрозила России беспрецедентными издержками в случае эскалации
Любая дальнейшая эскалация вокруг Украины будет иметь огромные последствия для РФ, включая финансовые и экономические санкции против широкого круга секторальных РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T21:00
2022-02-19T21:00
игорь конашенков
сергей лавров
дмитрий песков
сша
киев
россия
мид германии
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564720125_0:275:2929:1923_1920x0_80_0_0_59cd2893a18e7ae8388fffb32391ca7b.jpg
БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Любая дальнейшая эскалация вокруг Украины будет иметь огромные последствия для РФ, включая финансовые и экономические санкции против широкого круга секторальных и отдельных целей, говорится в заявлении глав МИД G7 по итогам встречи в Мюнхене."В то время, как мы готовы искать дипломатические решения законных проблем безопасности, Россия не должна сомневаться в том, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия, включая финансовые и экономические санкции против широкого круга секторальных и отдельных целей, что приведет к значительным и беспрецедентным издержкам для российской экономики. В таком случае мы примем согласованные ограничительные меры", - говорится в документе, распространенном МИД ФРГ.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины. При этом Песков, отвечая на вопрос журналистов про заявления НАТО об отсутствии признаков деэскалации на границе с Украиной, отметил, что у НАТО имеются проблемы в системе оценки ситуации.
https://ria.ru/20220219/donbass-1773822569.html
https://ria.ru/20220219/ukraina-1773815514.html
сша
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564720125_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_6006f4661e2fe11d009674f8788fa07e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь конашенков, сергей лавров, дмитрий песков, сша, киев, россия, мид германии, нато, ситуация в днр и лнр, в мире
21:00 19.02.2022
 
G7 пригрозила России беспрецедентными издержками в случае эскалации

G7 пригрозила России беспрецедентными издержками в случае эскалации вокруг Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Мюнхенская конференция по безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Любая дальнейшая эскалация вокруг Украины будет иметь огромные последствия для РФ, включая финансовые и экономические санкции против широкого круга секторальных и отдельных целей, говорится в заявлении глав МИД G7 по итогам встречи в Мюнхене.
"В то время, как мы готовы искать дипломатические решения законных проблем безопасности, Россия не должна сомневаться в том, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия, включая финансовые и экономические санкции против широкого круга секторальных и отдельных целей, что приведет к значительным и беспрецедентным издержкам для российской экономики. В таком случае мы примем согласованные ограничительные меры", - говорится в документе, распространенном МИД ФРГ.
Онлайн-сессия Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 20:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Главы МИД G7 заявили, что Россия должна оказать влияние на ДНР и ЛНР
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины. При этом Песков, отвечая на вопрос журналистов про заявления НАТО об отсутствии признаков деэскалации на границе с Украиной, отметил, что у НАТО имеются проблемы в системе оценки ситуации.
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 19:19
Главы МИД G7 выразили обеспокоенность ситуацией вокруг Украины
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Игорь КонашенковСергей ЛавровДмитрий ПесковСШАКиевРоссияМИД ГерманииНАТОСитуация в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала