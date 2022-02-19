G7 пригрозила России беспрецедентными издержками в случае эскалации
G7 пригрозила России беспрецедентными издержками в случае эскалации вокруг Украины
Мюнхенская конференция по безопасности. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Любая дальнейшая эскалация вокруг Украины будет иметь огромные последствия для РФ, включая финансовые и экономические санкции против широкого круга секторальных и отдельных целей, говорится в заявлении глав МИД G7 по итогам встречи в Мюнхене.
"В то время, как мы готовы искать дипломатические решения законных проблем безопасности, Россия не должна сомневаться в том, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия, включая финансовые и экономические санкции против широкого круга секторальных и отдельных целей, что приведет к значительным и беспрецедентным издержкам для российской экономики. В таком случае мы примем согласованные ограничительные меры", - говорится в документе, распространенном МИД ФРГ.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины. При этом Песков, отвечая на вопрос журналистов про заявления НАТО об отсутствии признаков деэскалации на границе с Украиной, отметил, что у НАТО имеются проблемы в системе оценки ситуации.
Опубликовано: Дарья Буймова