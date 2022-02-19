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Санкции против России уже никого не пугают, заявил Володин
Санкции против России уже никого не пугают, заявил Володин - РИА Новости, 19.02.2022
Санкции против России уже никого не пугают, заявил Володин
Санкции Запада против России будут, но они уже никого не пугают, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T20:53
2022-02-19T22:16
политика
вячеслав володин
россия
вашингтон (город)
брюссель
александр лукашенко
владимир путин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Санкции Запада против России будут, но они уже никого не пугают, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Во-первых, они никого не пугают — в таких условиях мы живем уже 8 лет. Да, это создает проблемы, лучше сотрудничать и развивать отношения, чем конфликтовать. Но ввести ограничения — был не наш выбор", - написал Володин в своем Telegram-канале.Во-вторых, отметил парламентарий, ко всем пришло понимание: "санкции против России все равно будут"."Неважно, делали мы что-то или нет, будем делать или нет: Вашингтон и Брюссель всегда придумают, в чем нас обвинить", - добавил он.Спикер Госдумы также напомнил, что президент РФ Владимир Путин вчера говорил об этом на пресс-конференции после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко. "Причина в одном — они хотят остановить развитие нашей страны. Мы этого допустить не должны", - уточнил он.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
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россия
вашингтон (город)
брюссель
донецкая народная республика
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политика, вячеслав володин, россия, вашингтон (город), брюссель, александр лукашенко, владимир путин, донецкая народная республика, госдума рф
20:53 19.02.2022 (обновлено: 22:16 19.02.2022)
 
Санкции против России уже никого не пугают, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин заявил, что санкции против России будут, но они уже не пугают

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Санкции Запада против России будут, но они уже никого не пугают, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Во-первых, они никого не пугают — в таких условиях мы живем уже 8 лет. Да, это создает проблемы, лучше сотрудничать и развивать отношения, чем конфликтовать. Но ввести ограничения — был не наш выбор", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Во-вторых, отметил парламентарий, ко всем пришло понимание: "санкции против России все равно будут".
"Неважно, делали мы что-то или нет, будем делать или нет: Вашингтон и Брюссель всегда придумают, в чем нас обвинить", - добавил он.
Спикер Госдумы также напомнил, что президент РФ Владимир Путин вчера говорил об этом на пресс-конференции после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко. "Причина в одном — они хотят остановить развитие нашей страны. Мы этого допустить не должны", - уточнил он.
В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 18:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил о необходимости немедленно ввести санкции против России
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ПолитикаВячеслав ВолодинРоссияВашингтон (город)БрюссельАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФ
 
 
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