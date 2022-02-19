20:53 19.02.2022 (обновлено: 22:16 19.02.2022)
Санкции против России уже никого не пугают, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин заявил, что санкции против России будут, но они уже не пугают
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Санкции Запада против России будут, но они уже никого не пугают, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Во-первых, они никого не пугают — в таких условиях мы живем уже 8 лет. Да, это создает проблемы, лучше сотрудничать и развивать отношения, чем конфликтовать. Но ввести ограничения — был не наш выбор", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Во-вторых, отметил парламентарий, ко всем пришло понимание: "санкции против России все равно будут".
Спикер Госдумы также напомнил, что президент РФ Владимир Путин вчера говорил об этом на пресс-конференции после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко. "Причина в одном — они хотят остановить развитие нашей страны. Мы этого допустить не должны", - уточнил он.
В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
Опубликовано: Дарья Буймова