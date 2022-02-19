https://ria.ru/20220219/sanktsii-1773828256.html

Санкции против России уже никого не пугают, заявил Володин

Санкции против России уже никого не пугают, заявил Володин - РИА Новости, 19.02.2022

Санкции против России уже никого не пугают, заявил Володин

Санкции Запада против России будут, но они уже никого не пугают, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T20:53

2022-02-19T20:53

2022-02-19T22:16

политика

вячеслав володин

россия

вашингтон (город)

брюссель

александр лукашенко

владимир путин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Санкции Запада против России будут, но они уже никого не пугают, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Во-первых, они никого не пугают — в таких условиях мы живем уже 8 лет. Да, это создает проблемы, лучше сотрудничать и развивать отношения, чем конфликтовать. Но ввести ограничения — был не наш выбор", - написал Володин в своем Telegram-канале.Во-вторых, отметил парламентарий, ко всем пришло понимание: "санкции против России все равно будут"."Неважно, делали мы что-то или нет, будем делать или нет: Вашингтон и Брюссель всегда придумают, в чем нас обвинить", - добавил он.Спикер Госдумы также напомнил, что президент РФ Владимир Путин вчера говорил об этом на пресс-конференции после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко. "Причина в одном — они хотят остановить развитие нашей страны. Мы этого допустить не должны", - уточнил он.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.

https://ria.ru/20220219/sanktsii-1773808982.html

россия

вашингтон (город)

брюссель

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

политика, вячеслав володин, россия, вашингтон (город), брюссель, александр лукашенко, владимир путин, донецкая народная республика, госдума рф