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Зеленский заявил о необходимости немедленно ввести санкции против России
Зеленский заявил о необходимости немедленно ввести санкции против России - РИА Новости, 19.02.2022
Зеленский заявил о необходимости немедленно ввести санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на введении санкций против РФ уже сейчас, а не после "начала бомбардировки". РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T18:25
2022-02-19T18:25
2022-02-19T18:34
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
украина
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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на введении санкций против РФ уже сейчас, а не после "начала бомбардировки"."Как-то у нас были споры с одним из лидеров ведущих стран о санкционной политике, у нас разное видение относительно применения санкционной политики в случае агрессии со стороны России. Нам говорят, что у вас есть несколько дней и начнется война. Я говорю, ок, примените сегодня санкции. Мне говорят, мы применим санкции, если будет война. Я говорю, ок, но вы мне говорите, что 100% война будет через несколько дней. Чего вы ждете? Нам не нужны ваши санкции после того, как начнется бомбардировка, как будут стрелять по нашей стране", - заявил Зеленский в ходе Мюнхенской конференции безопасности в субботу.Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, украина, санкции в отношении россии, россия
18:25 19.02.2022 (обновлено: 18:34 19.02.2022)
Зеленский заявил о необходимости немедленно ввести санкции против России
Президент Украины Зеленский заявил о необходимости немедленно ввести санкции против России