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Зеленский заявил о необходимости немедленно ввести санкции против России

Зеленский заявил о необходимости немедленно ввести санкции против России - РИА Новости, 19.02.2022

Зеленский заявил о необходимости немедленно ввести санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на введении санкций против РФ уже сейчас, а не после "начала бомбардировки". РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T18:25

2022-02-19T18:25

2022-02-19T18:34

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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на введении санкций против РФ уже сейчас, а не после "начала бомбардировки"."Как-то у нас были споры с одним из лидеров ведущих стран о санкционной политике, у нас разное видение относительно применения санкционной политики в случае агрессии со стороны России. Нам говорят, что у вас есть несколько дней и начнется война. Я говорю, ок, примените сегодня санкции. Мне говорят, мы применим санкции, если будет война. Я говорю, ок, но вы мне говорите, что 100% война будет через несколько дней. Чего вы ждете? Нам не нужны ваши санкции после того, как начнется бомбардировка, как будут стрелять по нашей стране", - заявил Зеленский в ходе Мюнхенской конференции безопасности в субботу.Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

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