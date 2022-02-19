Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/rezhim-1773709874.html
МЧС Ростовской области привели в режим повышенной готовности
МЧС Ростовской области привели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 19.02.2022
МЧС Ростовской области привели в режим повышенной готовности
Главное управление МЧС России по Ростовской области приведено в режим повышенной готовности в связи с ситуацией с беженцами из ДНР и ЛНР, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T02:35
2022-02-19T02:35
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
общество
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773668717_0:99:3288:1949_1920x0_80_0_0_0b33bab6edd8829fdb3693c9ad7d0a2a.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Главное управление МЧС России по Ростовской области приведено в режим повышенной готовности в связи с ситуацией с беженцами из ДНР и ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Подчеркивается, что всего организовано шесть автомобильных пунктов."Специалисты Донского спасательного центра приступили к развертыванию городков жизнеобеспечения. Всего для оказания помощи задействовано более 400 человек и 150 единиц техники", - добавляется в сообщении.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/kpp-1773709707.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773668717_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_332968bb26831007cc5d1ceb33f710f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, общество, ростовская область
02:35 19.02.2022
 
МЧС Ростовской области привели в режим повышенной готовности

МЧС Ростовской области привели в режим повышенной готовности из-за ситуации с беженцами

© REUTERS / Alexander ErmochenkoАвтобусы для эвакуации местных жителей в Донецке
Автобусы для эвакуации местных жителей в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Автобусы для эвакуации местных жителей в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Главное управление МЧС России по Ростовской области приведено в режим повышенной готовности в связи с ситуацией с беженцами из ДНР и ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В настоящее время ГУМЧС России по Ростовской области приведено в режим повышенной готовности. Для помощи в организации работы на пункты пропуска направлены оперативные группы. В них вошли специалисты МЧС России, Роспотребнадзора и Минздрава", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что всего организовано шесть автомобильных пунктов.
"Специалисты Донского спасательного центра приступили к развертыванию городков жизнеобеспечения. Всего для оказания помощи задействовано более 400 человек и 150 единиц техники", - добавляется в сообщении.
Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
02:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Более тысячи человек прошли через КПП в Ростовскую область из Донбасса
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаОбществоРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала