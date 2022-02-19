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МЧС Ростовской области привели в режим повышенной готовности
МЧС Ростовской области привели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 19.02.2022
МЧС Ростовской области привели в режим повышенной готовности
Главное управление МЧС России по Ростовской области приведено в режим повышенной готовности в связи с ситуацией с беженцами из ДНР и ЛНР, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T02:35
2022-02-19T02:35
2022-02-19T02:35
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
общество
ростовская область
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Главное управление МЧС России по Ростовской области приведено в режим повышенной готовности в связи с ситуацией с беженцами из ДНР и ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Подчеркивается, что всего организовано шесть автомобильных пунктов."Специалисты Донского спасательного центра приступили к развертыванию городков жизнеобеспечения. Всего для оказания помощи задействовано более 400 человек и 150 единиц техники", - добавляется в сообщении.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, общество, ростовская область
МЧС Ростовской области привели в режим повышенной готовности
МЧС Ростовской области привели в режим повышенной готовности из-за ситуации с беженцами