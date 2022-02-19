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МЧС Ростовской области привели в режим повышенной готовности

МЧС Ростовской области привели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 19.02.2022

МЧС Ростовской области привели в режим повышенной готовности

Главное управление МЧС России по Ростовской области приведено в режим повышенной готовности в связи с ситуацией с беженцами из ДНР и ЛНР, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T02:35

2022-02-19T02:35

2022-02-19T02:35

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

общество

ростовская область

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Главное управление МЧС России по Ростовской области приведено в режим повышенной готовности в связи с ситуацией с беженцами из ДНР и ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Подчеркивается, что всего организовано шесть автомобильных пунктов."Специалисты Донского спасательного центра приступили к развертыванию городков жизнеобеспечения. Всего для оказания помощи задействовано более 400 человек и 150 единиц техники", - добавляется в сообщении.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, общество, ростовская область