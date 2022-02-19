Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/regiony-1773716611.html
Чуприян поручил определить регионы, готовые принять беженцев из Донбасса
Чуприян поручил определить регионы, готовые принять беженцев из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022
Чуприян поручил определить регионы, готовые принять беженцев из Донбасса
Врио главы МЧС России Александр Чуприян провел оперативное совещание в Ростове-на-Дону, в ходе которого поручил определить, какие еще регионы готовы принимать... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T05:28
2022-02-19T05:30
обострение ситуации в днр и лнр
общество
донецкая народная республика
луганская область
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764504120_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ec6e5f5423fd9b803c5d70cbdb71483b.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Врио главы МЧС России Александр Чуприян провел оперативное совещание в Ростове-на-Дону, в ходе которого поручил определить, какие еще регионы готовы принимать беженцев из Донбасса, сообщили РИА Новости в МЧС России.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса."Чуприян акцентировал внимание и потребовал в течение суток организовать за каждым пунктом временного размещения бригады, ответственные за выплаты денежных средств жителям Донецкой и Луганской областей. Также одной из приоритетных задач было определить, какие регионы, помимо Ростовской области, готовы принимать беженцев", - говорится в сообщении.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/punkty-1773716321.html
донецкая народная республика
луганская область
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764504120_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_02c26c4c28e27061ceeee4ce3a1bc2f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, донецкая народная республика, луганская область, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
05:28 19.02.2022 (обновлено: 05:30 19.02.2022)
 
Чуприян поручил определить регионы, готовые принять беженцев из Донбасса

Врио главы МЧС Чуприян поручил определить регионы, готовые принять беженцев из Донбасса

© Пожалуйста, дышите!/ РИА Новости МЧС РФВременно исполняющий обязанности главы МЧС генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян
Временно исполняющий обязанности главы МЧС генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© Пожалуйста, дышите!/ РИА Новости МЧС РФ
Временно исполняющий обязанности главы МЧС генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Врио главы МЧС России Александр Чуприян провел оперативное совещание в Ростове-на-Дону, в ходе которого поручил определить, какие еще регионы готовы принимать беженцев из Донбасса, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса.
"Чуприян акцентировал внимание и потребовал в течение суток организовать за каждым пунктом временного размещения бригады, ответственные за выплаты денежных средств жителям Донецкой и Луганской областей. Также одной из приоритетных задач было определить, какие регионы, помимо Ростовской области, готовы принимать беженцев", - говорится в сообщении.
Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
05:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Ростовской области функционируют 15 КПП на границе с Донбассом
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская областьЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала