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Чуприян поручил определить регионы, готовые принять беженцев из Донбасса

Чуприян поручил определить регионы, готовые принять беженцев из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022

Чуприян поручил определить регионы, готовые принять беженцев из Донбасса

Врио главы МЧС России Александр Чуприян провел оперативное совещание в Ростове-на-Дону, в ходе которого поручил определить, какие еще регионы готовы принимать... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T05:28

2022-02-19T05:28

2022-02-19T05:30

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общество

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россия

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Врио главы МЧС России Александр Чуприян провел оперативное совещание в Ростове-на-Дону, в ходе которого поручил определить, какие еще регионы готовы принимать беженцев из Донбасса, сообщили РИА Новости в МЧС России.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса."Чуприян акцентировал внимание и потребовал в течение суток организовать за каждым пунктом временного размещения бригады, ответственные за выплаты денежных средств жителям Донецкой и Луганской областей. Также одной из приоритетных задач было определить, какие регионы, помимо Ростовской области, готовы принимать беженцев", - говорится в сообщении.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

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Максим Горбачев

общество, донецкая народная республика, луганская область, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия